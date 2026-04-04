Ciaño, el gran reducto de la cultura sidrera en las Cuencas, con su último llagar profesional y la sede de la cátedra universitaria

Las cuencas mineras asturianas fueron centro de consumo, no tanto de producción de sidra. La actividad en los pozos propició que los valles del Nalón y del Caudal se convirtiesen el siglo pasado en principales focos de venta del caldo asturiano con una proporción de chigres, tabernas y sidrerías más elevada que en el resto de Asturias. Ahí están la plaza de Requejo, en Mieres, o el barrio de La Pomar, en La Felguera, zonas asociadas históricamente a la bebida regional. La presencia de la sidra fue tan importante en el Nalón que los ayuntamientos quisieron sacar rédito económico imponiendo las tasas y tributos más elevados posibles sobre la bebida.

La desindustrialización, el fin de la minería y el descenso de población que llevó aparejado, han provocado un descenso en el consumo pero la cultura sidrera sigue siendo parte esencial de las cuencas. Tan es así que la Cátedra de la Cultura Sidrera de la Universidad de Oviedo se ha instalado en la Casa de la Buelga, en Ciaño (Langreo)

Curiosamente, pese al elevado consumo de sidra en las cuencas, las comarcas mineras no han sido grandes productores profesionales. Sí de "sidra de casa", como demuestra que Laviana y San Martín sean los únicos concejos que tienen reguladas las espichas, que están en plena campaña este mes de abril. Tras el cierre de Panizales, en Mieres, el pasado verano, tan solo un llagar permanece en activo en las cuencas, es el Llagar Alonso, en Ciaño, muy cerca de esa cátedra de la sidra, a la entrada del valle de Samuño.

Javier Díaz con una botella de sidra DOP del Llagar Alonso / D. O.

Una larga historia que comenzó en Nava

El Llagar Alonso, con una superficie de 1.200 metros cuadrados distribuidos entre el llagar propiamente dicho, dos bodegas y local de hostelería, llegó a Ciaño hace 13 años, pero todo comenzó mucho antes en Nava. Julio Díaz se hizo en 1996 con el histórico Llagar Alonso, que llevaba tiempo cerrado. Díaz y su esposa, Mari Camblor, se iniciaron también en la actividad hostelera, con un local en La Felguera y posteriormente otro en Sama. En 2013 decidieron trasladarlo todo a Ciaño. Javier Díaz, el hijo del matrimonio, que está el frente del negocio familiar, no tiene constancia de ningún otro llagar que haya cambiado de concejo. Ellos decidieron irse de Nava a Langreo y allí siguen, “creciendo de año en año”. Su último hito fue entrar a formar parte, el año pasado, de la nómina de elaboradores de sidra con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Cocina con sidra

El bar solo abre desde la semana anterior a Semana Santa hasta Navidad, lo suficiente para que Mari Cambor y Marisa Argüelles, al frente de la cocina, demuestren que la sidra marida con todo. “Yo todo lo cocino con sidra, solo uso el vino blanco para las carrilleras”, afirma Camblor. Una carta en la que destaca el cabrito a la sidra pero en la que se pueden encontrar numerosos platos de la gastronomía tradicional asturiana. “La sidra les da un toque distinto al del vino, es más ácida y le da un punto especial a la cocina”, apunta Javier Díaz.

Mari Camblor, a la izquierda, y Marisa Argüelles, en la cocina del Llagar Alonso / D. O.

El Llagar Alonso atiende no solo a hostelería. Los vecinos del Nalón se acercan habitualmente a comprar algunas botellas. Javier y su padre les indican que palo está mejor en ese momento.

Turismo y promoción

Desde la puerta del local se ve el Ecomuseo del Valle de Samuño, uno de los principales atractivos turísticos del Valle del Nalón que también les aporta clientela y pese a que el llagar no ofrece visitas al público, cuando la actividad y el tiempo lo permite invitan a algunos de los comensales a conocer la zona en la que elaboran la sidra. Además, en breve empezarán a ofrecer catas guiadas. Serán pequeñas reuniones para que los asistentes se adentren en las peculiaridades del caldo regional.

La familia lleva décadas en el mundo de la sidra y poco a poco han visto como desciende el consumo. “La Catedra de la Sidra y la declaración de la Cultura Sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad debería servir para potenciar la producción y el consumo, pero debe hacerse con un apoyo real y directo a los llagares”, reclama Díaz. “Todo el mundo sabe cómo funciona la hostelería, como funciona una sidrería, pero los llagares y el campo somos el primer eslabón”, apunta un joven que lamenta como “cada vez que cierra una sidrería ves como el local lo ocupa una cervecería o una vinoteca”. Ahí está una de las claves del futuro de la sidra, en que los jóvenes tomen las riendas del sector de principio a fin, desde la producción al consumo.

Por lo pronto, el Llagar Alonso sigue defendiendo la cultura sidrera en el valle del Nalón.