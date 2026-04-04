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Herida una mujer en Morcín tras caerle encima una piedra: tuvo que ser evacuada en helicóptero

La senderista recibió el impacto en la espalda y una pierna, y fue trasladada al HUCA

El helicóptero del 112.

El helicóptero del 112. / Ángel González

Luisma Díaz

Luisma Díaz

La Foz (Morcín)

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de uno de los helicópteros multifunción del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), evacuó este sábado por la tarde a una mujer que resultó herida en la zona de L´Argayu, en Morcín. La afectada fue trasladada hasta La Morgal y allí el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desplazó una UVI Móvil, que la evacuó hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.26 horas. En la llamada explicaron que estaban caminando por esta zona de Morcín cuando una piedra le cayó encima de la mujer, causándole heridas en una pierna y en la espalda. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, que dio por finalizada la intervención a las 18.59 horas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.

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