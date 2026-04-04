Herido un motorista tras caer por un terraplén y quedar atrapado en unos matorrales en la carretera de la Collá d'Arniciu, en Caso

Bomberos de Asturias rescataron a primera hora de esta tarde a un motorista que se salió de la vía cuando circulaba por la carretera AS-254, la conocida como la carretera de la Collá d'Arniciu, que une los concejos de Caso y Piloña. El 112 Asturias recibió un llamada a las 14.27 horas en la que se informaba de que un motorista había tenido un accidente a la altura del kilómetro 31 de dicha vía, en la zona de Orlé (Caso). Tras salirse de la carretera, el hombre se precipitó por una pendiente muy pronunciada y acabó en una zona de matorral, de donde tuvo que ser rescatado por bomberos de los parques de Coballes (Caso) y San Martín del Rey Aurelio.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizó también a su equipo de rescate y un helicóptero medicalizado. Finalmente no fue necesario la participación de estos medios. El 112 Asturias avisó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios.

El hombre resutó herido y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Valle del Nalón, en Riaño, Langreo.

La peor carretera de Asturias

La de la Collá d'Arniciu es una de las carreteras en peor estado de conservación de toda Asturias y el Principado ha iniciado recientemente las obras para su reparación, en el tramo que va desde Orlé a Piloña. Dentro de algo más de dos años y medio la carretera estará arreglada. El tramo entre Campo de Caso y Orlé se encuentra en mejores condiciones ya, tras la reforma recibida hace unos años.

La Consejería de Movilidad, que dirige Alejandro Calvo, ha contratado el acondicionamiento general de la vía con una inversión de 22.848.699 euros.