El muerto encontrado en el Caudal solo presenta lesiones compatibles con una caída de varios metros al lecho del río, sin heridas previas

Son las 12.09 del Sábado Santo, y el centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibe una llamada: en ella, un vecino alerta de que hay un cuerpo en el río Caudal, boca abajo, parece que la persona está muerta. No fue la última llamada, ya que la zona donde se vio el cadáver es muy transitada: el cuerpo estaba varado en la zona central del río, justo enfrente del restaurante La Xagosa, en el polígono de Gonzalín. Un entorno por el que diariamente, y más en festivo, pasean cientos de mierenses. El fallecido es un hombre de 74 años, vecino de la ciudad.

La Policía Nacional es la encargada de investigar lo ocurrido, y si bien desde el primer momento subrayó que "no se descarta ninguna hipótesis", lo más probable, tal y como ha podido conocer este diario, es que se tratase de un acto voluntario (posible suicidio) o que el varón sufriese una indisposición grave, que lo hiciese caer al río, en alguna de las pasarelas sobre el Caudal existentes aguas arriba del lugar donde se encontró el cuerpo. En un principio, en el cuerpo no se encontraron más golpes y lesiones que las que serían compatibles con una caída desde varios metros de altura, contra el lecho de piedras del río, que este sábado bajaba con escaso caudal. Carecía de heridas o lesiones previas.

Nada más recibir el aviso, el 112 dio aviso a todos los agentes implicados: bomberos con base en el parque de Mieres, Policía Nacional -que fue quien acabó haciéndose cargo de la investigación-, Policía Local y Guardia Civil, además de servicios sanitarios. Se decidió acometer el rescate del cuerpo desde entorno de polígono industrial. La otra orilla del Caudal linda con la autovía A-66. Para sacar el cuerpo del Caudal, cinco bomberos llegaron hasta la zona, con furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera.

Centro del río

Pocos minutos después de la llamada, uno de los bomberos ya se encontraba en el centro del río, con el cadáver asegurado. A las 12.45 comenzó la segunda fase del rescate, en la que participaron dos bomberos más, entrando al cauce del río y ayudando a su compañero a trasladar el cuerpo hasta una de las orillas. En la zona del polígono existen varias escaleras que, habitualmente, permite a los pescadores entrar al cauce del Caudal. Varios aficionados a la pesca se encontraban en el momento del rescate aguas abajo, a pocos metros de donde se realizaba la operación.

Zona muy frecuentada

El suceso generó gran expectación entre los vecinos. Algunos habían llamado al 112 antes de que llegasen los cuerpos de seguridad. "Estaba en la zona central del río, parecía una gran roca, pero se iba moviendo. Iba boca abajo", explicaba uno de los testigos. La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local y de la Guardia Civil, fue acordonando la zona, para poder elevar el cuerpo y depositarlo en el paseo fluvial. Esto obligó a regular tanto el tráfico rodado como el paso de los peatones, muy numerosos, al ser día festivo y ser un lugar muy frecuentado para pasear o hacer deporte. "¿Qué fue lo que pasó?", era la pregunta más escuchada.

Sobre las 13.10 horas el cuerpo estaba ya fuera del río. Los bomberos dieron por terminada su intervención a las 13.42, también la Guardia Civil se retiró de sus tareas de apoyo de forma simultánea. Una agente de la Policía Judicial realizó diversas pesquisas en la zona, entre ellas tomar huellas y fotos del cuerpo. Los sanitarios desplazados hasta la zona no pudieron más que certificar la muerte del hombre. La autopsia deberá determinar la forma exacta de la muerte.