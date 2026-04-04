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Seguimiento masivo en el Nalón de la huelga indefinida de conductores de autobús

Usuarios cambiando el horario de trabajo, quejas entre los viajeros y disculpas de los trabajadores por "las molestias, no nos ha quedado otra opción"

Circula el 25 por ciento de los servicios, solo 8 de 32 en cada sentido en el urbano Laviana-Riaño

Viajeros subiendo a un autobús de servicios mínimos en Pola de Laviana durante la huelga indefinida de conductores

Viajeros subiendo a un autobús de servicios mínimos en Pola de Laviana durante la huelga indefinida de conductores / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La huelga indefinida convocada por los trabajadores del grupo San Juan, que aúna a Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, tuvo en su primera jornada un seguimiento masivo en el Valle del Nalón. Fue menor en el Caudal. Los trabajadores iniciaron el paro a las 00.00 horas de este sábado exigiendo medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Viajeros esperando el autobús en el intercambiador de la calle Río Cares, en Pola de Laviana

Viajeros esperando el autobús en el intercambiador de la calle Río Cares, en Pola de Laviana / D. O.

Servicios mínimos en el "búho"

Fue precisamente en esa línea, la del “búho”, donde arrancó la huelga. Los conductores han mostrado su malestar después de que la Consejería de Movilidad del Principado, estableciese servicios mínimos en ese trayecto. “Nos parece que no es un servicio esencial y además es donde se produjo el ataque que ha motivado la huelga”, explicó uno de los profesionales. El “búho” entre Sama y Oviedo hizo dos servicios la madrugada del viernes al sábado y el de Laviana a Riaño tan solo uno. En todos ellos los conductores estuvieron acompañados por otros profesionales "para evitar incidentes".

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Al coincidir en sábado el primer día de huelga, el paro se hizo notar en menor medida de lo que ocurrirá a partir del lunes, con el fin de las vacaciones de Semana Santa y la vuelta al trabajo y a las clases. Por semana hay autobuses entre Laviana y Villa (Riaño) cada veinte minutos y cada media hora los fines de semana. Es la línea que vertebra el valle, el bus urbano del Nalón.

Quejas de los usuarios

Aun así, pese a ser Sábado Santo, los vecinos han tenido que adaptarse a los horarios de los servicios mínimos. Es el caso de Mariana Rubi que vive en El Entrego y trabaja en Pola de Laviana. “He tenido que adaptar el horario de trabajo al del autobús”, explicaba la mañana de este sábado mientras esperaba en el intercambiador de la calle Río Cares, en la Pola. Rubi utiliza habitualmente el autobús de las diez de la mañana. Este sábado tuvo que esperar hasta las once y media. Junto a ella, una decena de viajeros esperaban la llegada de uno de esos servicios mínimos. “Nunca ha habido tanta gente en la parada”, afirmaba otra de las viajeras, Isabel Mencía.

La conductora que trabajaba en el turno de mañana apuntaba que los profesionales estaban cumpliendo los servicios mínimos marcados por el Principado, un 25 por ciento de los habituales. Este sábado, con 8 viajes en cada sentido, en vez de los habituales 32. “Ha habido alguna queja de viajeros, pero nada importante”, reconocía. Otros conductores señalaban que “los buses se llenan, porque hay menos y eso genera cierta incomodidad en los usuarios”.

Normalidad sin incidentes

Desde Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de la empresa, Nuria Baragaño, delegada de personal de CC OO en el grupo San Juan, subrayaba que la primera jornada de huelga “se está desarrollando sin incidentes y con absoluta normalidad” y recordaba que el motivo del paro es reclamar las mamparas de seguridad que hubiesen evitado una agresión que casi le cuesta la vida a uno de los conductores.

Noticias relacionadas y más

Desde la plantilla piden a los viajeros "la mayor comprensión posible" ante la huelga, pidiendo "disculpas por todas las molestias causadas", ya que "no nos ha quedado otra opción".

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