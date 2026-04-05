"Dixebra" y el aniversario de la banda de gaitas "Güestia" en el mercado de La Caleya durante La Flor de Lena
La cita ofrece un desfile mitológico, la precisión de San Sidrín, talleres y oficios tradicionales
El “Mercáu Tradicional La Flor de Llena”, en el barrio de La Caleya, cumple 21 años consolidado como una de las grandes citas de la primavera en Asturias. Será el próximo fin de semana, del 10 al 12 de abril cuando Pola de Lena se lleve de artesanía, música y los oficios de antaño.
La programación arranca el viernes con la apertura del mercado nocturno y la “Nueche d’Ánimes", un desfile mitológico con fuego. El sábado será el día grande con el pregón del actor Enrique Saavedra, el nombramiento del “Paisanu del Mercáu” y las actuaciones de “Abéu Folk” y “Dixebra”. El domingo, el ambiente festivo culminará con la satírica “Procesión de San Sidrín”, la puya’l ramu. A las seis y media de la tarde tendrá lugar el concierto aniversario de “Güestia”, que llenará el escenario de amigos músicos que los han acompañado durante sus 35 años de historia.
Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán ver en directo a maestros madreñeros, azabacheras y ferreiros, o participar en talleres de artesanía. La oferta se completa con una variada gastronomía (con opciones veganas y sin gluten) y el sorteo de la “Cestona del mercáu”, que incluye desde instrumentos tradicionales hasta lotes de productos locales.
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