Mieres prepara actividades y un punto de observación en el pico Polio para el eclipse total de sol del 12 de agosto

Mieres quiere atraer a visitantes con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El concejo se sitúa en la franja de mayor visibilidad de este fenómeno astronómico y tiene previsto ubicar un el punto oficial de visualización en la base del Picu Polio. Allí habrá guías, para que los visitantes puedan ver el eclipse con seguridad, y se instalarán todo tipo de atracciones, convirtiendo la jornada en una fiesta.

Previamente, el Ayuntamiento mierense prepara actividades de preparación, como un taller de formación sobre eclipses y las directrices para verlo, que se desarrollará el 4 de junio. Tal y como explicaron desde el gobierno local, "para la propia jornada del 12 de agosto habrá guías de interpretación del eclipse, food trucks y una carpa de encuentro", todo ello en el monte Polio, un entorno que en los últimos años se está potenciando como zona de ocio al aire libre.

Preparativos

Desde la concejalía de Turismo, el edil Álvaro González recalcó que Mieres "se prepara ya para la cita del 12 de agosto, el eclipse solar total". El pico Polio será "el punto oficial de visualización", una zona que "cuenta con buenos accesos y espacio para el aparcamiento". Se tiene previsto instalar "una carpa de encuentro. Contaremos con guías de interpretación del eclipse", se ofrecerán gafas para ver el fenómeno con seguridad y también se disfrutará de ambiente festivo, con vendedores de comida y bebida.

El día 4 de junio, añadió el concejal, se realizará un taller "formativo, con las directrices y consejos para disfrutarlo al máximo". "Falta poco para el eclipse", añadió González, "y nos preparamos para una jornada en la que se prevé la llegada de muchos visitantes para observar este fenómeno en su máxima expresión".

Aller

Sin salir de la comarca del Caudal, también en Aller se están preparando para la cita. Para aprovechar este fenómeno único, el Ayuntamiento de Aller ha diseñado un ciclo de actividades astronómicas que se desarrollará entre abril y agosto, con el objetivo de acercar la astronomía a profesionales, aficionados y al público en general, garantizando la seguridad y el rigor científico en la observación.

El epicentro de estas iniciativas será el mirador de Coto Bello, a casi 1.200 metros de altitud