La muerta en el incendio de Aller, una vecina de 49 años de Caborana que "okupaba" desde hace unas semanas la antigua vivienda de su exmarido, ya fallecido

El próximo 18 de agosto Esther Antón cumpliría 50 años pero ese día no llegará, falleció la madrugada de este domingo al incendiarse la vivienda en la que dormía, en el número 32 de la Avenida de Aller, en Caborana. La casa, sin luz ni agua, había sido propiedad de su exmarido, ya fallecido, y estaba embargada por una entidad bancaria. Nadie vivía allí desde hace más de una década, pero hace dos o tres semanas, Esther comenzó a frecuentar la vivienda. Regresaba a su localidad natal tras haber vivido de manera un tanto errante entre Mieres y Cangas de Onís.

Trabajos de extinción del incendio en el que falleció una mujer en Caborana / D. O.

Una casa cerrada desde hace años

Ella ocupaba de manera intermitente la segunda planta del edificio. En un primer momento se barajó la posibilidad de que la fallecida no estuviese sola en el interior de la casa ya que mantenía una relación con un hombre que en ocasiones la acompañaba en Caborana. La hipótesis quedó descartada. El primer piso lleva también siete años cerrado, mientras que en el bajo, habilitado como cochera, había tres coches y una moto que su propietario logró rescatar antes de que fuesen pasto de las llamas, aunque ya daba por perdidas sus herramientas y el resto de cosas que guardaba en el garaje. El incendio fue de tal virulencia que el cuerpo de la mujer fue rescatado en el piso inferior al que ocupaba, al desprenderse y quemarse todo el suelo de la casa. El interior de la vivienda, con enormes vigas de madera y gruesas paredes de piedra, quedó totalmente destrozado. Desde el primer momento los bomberos apreciaron riesgo de colapso del edificio.

La planta en la que dormía la mujer fallecida en Caborana, destrozada por las llamas / D. O.

El hermano de la víctima

Sofría Azaustre, la propietaria de la primera planta, veía como la que fue su casa había quedado destrozada. “Se cayó el tejado de la casa y también el suelo del piso en el que estaba ella, que era todo de madera”, explicaba. La mujer siguió durante toda la mañana las tareas de extinción del incendio. Los Bomberos estuvieron durante horas apagando las llamas y refrigerando el edificio del que no dejaba de salir un humo que inundaba la calle principal de la localidad allerana, donde se concentraron numerosos curiosos. También acudió al lugar el hermano pequeño de la víctima. El hombre vive cerca y narraba como “cuando escuché a las sirenas de madrugada me asomé a la ventana y vi que estaban saliendo llamas de la casa en la que sabía que estaba mi hermana”. No era la primera vez, “hace tiempo se quedó dormida con un cigarrillo y se despertó porque se le estaban quemando las piernas”, aseguraba.

La mujer no había tenido una vida fácil, aseguraban quienes la conocían. Tampoco se lo había puesto fácil a quienes la rodeaban. Los vecinos apuntaban que la fallecida tenía un hijo de 26 años con el que no mantenía relación desde hace tiempo.

Bomberos y Guardia Civil ante la vivienda de Caborana (Aller) en la que falleció una mujer en un incendio / D. O.

Incendio de madrugada

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4.44 horas. En la llamada se indicó que estaban viendo salir humo de una vivienda de un bajo y dos plantas, en principio deshabitada. De inmediato se movilizó a ocho efectivos de Bomberos del SEPA con base en los parques de Mieres y La Morgal que se trasladaron con la autoescalera, el vehículo nodriza, la autobomba urbana y un vehículo ligero.

Cuando llegaron al lugar, los bomberos se encontraron con el incendio en el tejado. Los efectivos indicaron que parte del tejado ya se había caído y no era seguro actuar desde el interior del inmueble, por lo que comenzaron a atacar el fuego desde el exterior de la casa. A las 9.21 horas los bomberos informaron de la localización de una persona fallecida en el interior de la casa. Resultó ser una vecina de Caborana, Esther Antón, que vivía en la casa desde hace unas semanas. Tras la pertinente autorización, los bomberos procedieron a recuperar el cuerpo sin vida del interior de la casa. El cadáver permaneció hasta las pasadas las doce del mediodía en la parte trasera de la vivienda, hasta que se autorizó su levantamiento y fue retirado por la funeraria.

El lugar del suceso se trasladaron, además de los miembros de los equipos antiincendios, efectivos de la Guardia Civil, de la policía judicial y de la Policía Local de Aller, que se encargó de regular el tráfico ya que la carretera permaneció cortada durante horas.