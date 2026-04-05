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Pola del Pino, en Aller, celebró sus fiestas de La Pegarata

El periodista Carlos Cuesta fue el pregonero, la música la puso el Coro Minero de Turón y la verbena de "Jessy Piñeiro"

Ambiente festivo en Aller.

Ambiente festivo en Aller. / C. C.

L. Díaz

Pola del Pino (Aller)

Fin de semana festivo en Pola del Pino, La Pola Vieya, en Aller, con motivo de la celebración de su Segundo Encuentro de La Pegarata.

Los actos comenzaron ya el viernes, en el centro social de la localidad. El pregón lo pronunció el periodista lavianés, experto en cuestiones gastronómicas y turísticas, Carlos Cuesta, integrante además de la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata" de Laviana. A continuación hubo concierto del Coro Minero de Turón.

La jornada grande, con un sol veraniego, tuvo lugar el sábado, con el encuentro en la Collá Llinares, donde a lo largo del día hubo servicio de bar, empanadas, bollos y asados. Además, a las 20.00 horas la nota musical la puso la actuación de "Jessy Piñeiro".

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La fiesta fue organizada por la Asociación Vecinal y Cultural La Pola Vieya.

El pregonero, Carlos Cuesta, con el Coro Minero de Turón.

El pregonero, Carlos Cuesta, con el Coro Minero de Turón. / C. C.

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