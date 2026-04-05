Sama celebra sus Huevos Pintos con conciertos, talleres y un rastro popular

Sama vive con pasión sus fiestas de los Huevos Pintos. Este domingo los langreanos contaron con todo tipo de actividades, musicales y lúdicas, organizadas por la Asociación Cultural y de Fiestas Santiago de Sama.

El programa comenzó temprano. A las 11.30 horas se abría un rastro popular, que estuvo abierto hasta entrada la tarde. A mediodía la protagonista fue la Banda de Música de Llangréu, que ofreció un concierto desde el kiosco de la música del parque Dorado de Sama, el epicentro de los festejos. También a mediodía, pero esta vez enfocado a los más pequeños -aunque hubo también "mayorinos" que se animaron- se celebró un taller de pintacaras. Más actividades durante la mañana del domingo de Pascua, con los conciertos en la calle de "Cassettres", Naiara Moore y de Jorge Ferre, y los monólogos sobre Sama.

Ya por la tarde, desde las 19.00 horas, Silvia Riera y de nuevos los monólogos ponen punto y final a la jornada.

Lunes

Este lunes, último día de los Huevos Pintos de Sama, el programa cuenta a las 12.30 con pasacalles de la Banda de Gaitas de Langreo, con monólogos también a mediodía y por la tarde. Durante el mercado semanal de los lunes, además, habrá puestos para ver los Huevos Pintos.