La "Amabilidá" de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, en la casa de La Buelga, en Ciaño
Rodolfo Sánchez Farpón y Jorge Fernández León, explicarán la propuesta ovetense invitados por Cauce del Nalón
Rodolfo Sánchez Farpón, director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, estará este martes 7 de abril en la Casa de la Buelga de Ciaño (19.30 horas) para presentar la propuesta con la conferencia "El reto de la Amabilidá. Oviedo hacia la Capital Europea de la Cultura 2031". El acto está organizado por la asociación Cauce del Nalón y cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. Sánchez estará acompañado por Jorge Fernández León, miembro de la candidatura, e Isabel Rivera, presidenta de Cauce.
La candidatura de Oviedo, promovida desde su Ayuntamiento, ha superado la primera fase de selección para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, junto con Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.
La "Amabilidá" como lema
El proyecto, bajo el lema "Amabilidá”, busca promover la cultura como motor de transformación social y diálogo, enfocándose en la amabilidad como herramienta de cambio. La ciudad tiene previsiblemente hasta octubre de 2026 para presentar su propuesta final al Comité de Expertos y, tras una visita de miembros del Comité al municipio, defenderá el programa en diciembre.
El objetivo principal es destacar el papel de la cultura como factor de desarrollo urbanístico, social y colaborativo del municipio, incluidos sus barrios y su zona rural. Y también hacer extensivos estos objetivos a distintos proyectos en todo el Principado de Asturias. El equipo está trabajando en la redacción del dosier y en la puesta en marcha de nuevos encuentros con el sector e iniciativas de participación y voluntariado.
La candidatura cuenta además con el apoyo del Gobierno de Asturias, del parlamento asturiano y de la Federación Asturiana de Concejos, así como de la Universidad de Oviedo y de numerosos ayuntamientos e instituciones de todo el Principado. El proyecto busca descentralizar la actividad cultural y promover la participación ciudadana.
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