Buses llenos, un servicio sin poder coger a todos los viajeros pero sin incidencias graves: así se desarrolla la huelga de conductores en el Nalón

La huelga de transporte de viajeros por carretera en el Valle del Nalón está transcurriendo este lunes, primera jornada laboral y escolar tras las vacaciones de Semana Sana, “con normalidad” y sin mayores incidencias que unos autobuses muy llenos. Eso sí, la sección sindical de CC OO en el grupo San Juan, que agrupa a Transportes Zapico y Autobuses de Langreo y que da servicio a las cuencas mineras, acusan a la empresa de estar cubriendo turnos de trabajo con conductores de otra empresa para paliar los efectos del paro indefinido que comenzaron el sábado para exigir medidas de seguridad en los autobuses. Los profesionales piden la instalación de mamparas para evitar agresiones como la sufrida por un compañero que fue apuñalado hace un mes cuando hacía la línea de "búho" entre Sama y Oviedo

Un autobús de servicios mínimos de la línea Laviana-Villa en la parada de la plaza de La Salve, en Sama / D. O.

Nuria Baragaño delegada de personal de CC OO, explicó que además de servirse de conductores de otra empresa, la compañía “no está rotando a los conductores para cubrir los servicios mínimos”. Es decir, no se reparten esos servicios, que suponen el 25 por ciento del total, entre toda la plantilla.

Baragaño aseguró que la primera jornada laboral de esta huelga indefinida está trascurriendo “con absoluta normalidad”.

Dos autobuses parados

Las incidencias registradas han sido menores. Los conductores en huelga pararon dos autobuses que no estaban de servicios mínimos y que pretendían hacer la ruta. “Hablamos con ellos, volvieron a la cochera y no hubo ningún problema”, aseguraron los huelguistas.

Buses llenos

Los mayores problemas los están sufriendo los viajeros en hora punta. El bus que salió de Laviana en dirección a Oviedo a las 6.30 de la mañana, con parada en el HUCA y en la estación de autobuses de la capital, se llenó por completo en Sama, en la parada del río, donde se está construyendo el intercambiador. A partir de ahí no pudo recoger a más viajeros en La Felguera, Barros o Riaño. Estas personas se quedaron a pie, teniendo que buscar transporte alternativo.

Los conductores están cumpliendo los servicios mínimos fijados por el Principado y también se han cumplido los servicios esenciales, los de transporte escolar y los de trabajadores, como los trabajadores sanitarios del valle que desarrollan su labor en el HUCA.