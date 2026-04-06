Dolor en Aller por la muerte de Juan José Rodríguez, "Jito", que toreó el Santu en Piñeres durante 25 años

Aller llora el fallecimiento, a los 81 años de edad, de Juan José Rodríguez Baizán, "Jito", natural de Piñeres y vecino de Caborana. Jito fue durante 25 años el encargado de "torear el Santu" en las fiestas de Piñeres. La bandera con la que se celebra esta singular procesión, y que tantas veces ondeó Rodríguez Baizán, cubrió el féretro en el momento de su funeral.

La del "toréu del Santu" es una de las fiestas más esperadas del verano en la comarca del Caudal, la pasada edición se celebró el 31 de agosto, con gran afluencia de visitantes. Juan José Rodríguez fue uno de sus protagonistas durante muchos años, un cuarto de siglo. La tradición manda que un vecino vaya "toreando" la imagen de San Antonio con una bandera de aspecto particular (dividida en 16 cuadrados, conteniendo cada uno de ellos 4 triángulos, de color azul, blanco, amarillo y marrón).

"Jito" tomó el relevo como "mayordomo del santo" de Plácido. A su vez, en 1998, y durante dos años, compartió este honor con Alberto Gutiérrez, que le tomó el relevo definitivamente en el año 2000. Juan José Rodríguez Baizán deja esposa y dos hijas. Fallecido el sábado 4 en Almendralejo, el funeral se celebró en la tarde de este lunes 6 de abril en la iglesia parroquial de Piñeres.