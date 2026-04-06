"No habrá más traslados de pacientes, se moverán los médicos", defiende en Sotrondio la consejera de Salud ante el nuevo mapa sanitario

No habrá más desplazamientos de pacientes, sí de médicos. Es la conclusión de la presentación del nuevo mapa sanitario asturiano que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, hizo este lunes a los alcaldes del Valle del Nalón. La comarca forma parte del área sanitaria III junto a Gijón y Arriondas. En el recién inaugurado ambulatorio de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, la titular de Salud aseguró que mapa sanitario busca que "los servicios y prestaciones aumenten en este hospital comarcal, el del Valle del Nalón" sin que ello suponga "un aumento de desplazamiento de las personas, de los pacientes", ya que su prioridad actual es mejorar los tiempos de demora y ofrecer "más agilidad".

Para lograr que el usuario permanezca en su entorno, la consejera explica que el plan consiste en que "los profesionales se acerquen a los hospitales periféricos", permitiendo que estos centros tengan "sus profesionales propios" reforzados con el "apoyo de esos hospitales más grandes". Esta movilidad del personal médico se ve facilitada por la integración en áreas mayores, lo que hace "más fácil atraer a los profesionales" al asegurarles que no perderán el contacto con "la última tecnología" o "la última cirugía" aunque "parte de su actividad la realicen en el hospital comarcal". En definitiva, el modelo pretende que el paciente encuentre "menos barreras" en su localidad gracias a una organización donde los especialistas y los recursos técnicos se desplazan hacia la periferia cuando sea necesario.

Por la izquierda, Sandra Charro, directora del Hospital Valle del Nalón; Aquilino Alonso, gerente del SESPA; Roberto Marcos García, alcalde de Langreo, Pablo García, viceconsejero de Salud, Marisa Sánchez, gerente del área sanitaria III; Concepción Saavedra, consejera de Salud; Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio; José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio; Leticia Gil, concejala de Laviana y María Garrido, concejala de Caso. / D. O.

Esta operativa de desplazamiento de especialistas al Valle del Nalón para atender a pacientes, subrayó Saavedra, ya se está realizando en disciplinas como medicina vascular.

Menos burocracia

La Consejera insistió en que los pacientes de la comarca seguirán teniendo como hospital de referencia el Valle del Nalón, y que el nuevo mapa sanitario supondrá también una mejora en la burocracia, ya que “se van a hacer contratos centralizados de gestión de todos los servicios no asistenciales y de mucha parte de equipamientos y de compras, que eso va a suponer que sea también más atractivo".

Respecto a la reunión con los alcaldes la enmarcó en un proceso de participación y transparencia y avanzó que “habrá una reunión con todas las juntas de personal del Servicio de Salud para la presentación del nuevo equipo, pero también para aclarar las dudas en relación al mapa sanitario para que los profesionales estén tranquilos".

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Los alcaldes del Valle del Nalón acogieron bien la reorganización aunque plantearon algunos matices. Marcelino Martínez, presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde de Sobrescobio, lo valoró positivamente “siempre que suponga una mejora en la organización y que no entrañe mayores cambios a que a los usuarios del Valle del Nalón que no tengan ningún perjuicio”. Martínez explicó que muchos pacientes “piensan que ahora no van a tener que ir al hospital Valle del Nalón sino a Cabueñes (Gijón) o Arriondas, y eso no es así, vamos a seguir teniendo el Valle del Nalón como nuestro hospital pero creo que debería explicarse mejor a la gente para que quede claro”.

Urgencias 24 horas en Sotrondio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, aprovechó la visita de Concepción Saavedra, para trasladarle “la necesidad de que los usuarios del centro de salud de Sotrondio dispongan de atención sanitaria 24 horas, sin tener que recurrir al 112, para atender urgencias”. Respecto al nuevo mapa sanitario, Ardines reconoció que “los cambios positivos” que se prevén de la implantación del nuevo modelo de gestión sanitaria, “como la incorporación de nuevos servicios y prestaciones en los hospitales comarcales, reducción de listas de esperas, optimización de recursos económicos o atención garantizada de los pacientes en su zona sin traslado alguno de por medio”.