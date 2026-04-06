Jornadas en Mieres sobre la Guerra Civil y el franquismo
El ciclo, organizado por el Centro de Educación para Personas Adultas se prolongará del 14 de abril al 5 de mayo
El Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) del Caudal, en Mieres, acoge desde el 14 de abril al 5 de mayo el ciclo de conferencias “Jornadas sobre Historia: La Guerra Civil y el Franquismo”, organizadas en colaboración con la Dirección General de Memoria Democrática y la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Las ponencias comenzarán el martes 14 de abril a las 17.00 horas con la intervención de la historiadora y antropóloga Amaya Caunedo Domínguez, experta en fosas comunes y represión en Asturias, quien hablará sobre el papel de las mujeres durante el conflicto y la posguerra.
El martes 21 de abril, el doctor Ramón García Piñeiro, autor de referencia sobre el movimiento obrero y la guerrilla asturiana, analizará la resistencia armada y la oposición política bajo el título "Mierenses contra Franco". La programación continuará el 28 de abril con Rosa Calvo Cuesta, miembro del Grupo Eleuterio Quintanilla, cuya charla "Sufrir la guerra, afrontar el exilio" se centrará en los republicanos asturianos refugiados en Francia.
El ciclo concluirá el martes 5 de mayo con el doctor Antonio Muñoz Sánchez, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, quien expondrá su trabajo sobre el trabajo forzado y la deportación de asturianos en la Europa de Hitler.
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