La Junta exige al Gobierno del Principado que desdoble el Corredor del Nalón: aprobada una proposición no de ley que lo reclama

La Junta General del Principado lo tiene claro: el Gobierno regional debe desdoblar el Corredor del Nalón, una propuesta que, argumentando informes técnicos, rechazan los socios del Ejecutivo, PSOE e IU. El grupo parlamentario popular logró sacar adelante en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, una proposición no de ley (PNL) firmada conjuntamente con el Grupo Mixto, para instar al Gobierno de Asturias a reconsiderar su decisión y acometer, de forma definitiva, el desdoblamiento integral de la AS-117.

La oposición saca adelante la Proposición

El diputado del PP, Pedro de Rueda, afirmó en la Comisión que el desdoblamiento es "lo único que garantiza una bajada de la siniestralidad". La proposición pide además instar al Consejo de Gobierno a mejorar las condiciones del transporte de pasajeros, ya que "ahora mismo el transporte público en el valle del Nalón no pasa su mejor momento".

El portavoz de Infraestructuras del PP recordó que en septiembre de 2018 la Junta General aprobó una Proposición no de ley donde se instaba al Gobierno de Asturias a iniciar, con la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que finalizase la legislatura, los trámites necesarios para llevar a cabo la primera fase del desdoblamiento, en el tramo entre Sama y El Entrego.

Posteriormente, en febrero de 2024, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó por unanimidad otra proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a licitar el desdoblamiento del Corredor del Nalón esta legislatura.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, se preguntó "en base a qué hace el Gobierno socialista sus planes de infraestructuras y planes de movilidad". "Esta Cámara les va a repetir que es necesario el desdoblamiento del Corredor del Nalón", recalcó el Pumares, que ha demandado al Gobierno que "no traigan a la Cámara excusas de que lo que era posible en el año 2015 no era posible en el año 2026".

Ya en fijación de posiciones, Gonzalo Centeno, de Vox, ha recordado que el Gobierno del Principado está incumpliendo "un mandato de la Junta" y "aquí no va a pasar nada, para variar". "El Corredor de Nalón es una trampa mortal. Tenemos una intensidad de tráfico brutal, con una infraestructura de carretera convencional peligrosa", concluyó el diputado de Vox.

La postura del Gobierno regional

Desde el PSOE, el diputado Ángel Morales, afirmó que "muchos años y muchos cientos de millones después, hay vida en el río Nalón y sus márgenes son un lugar agradable para pasear, y esto ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo". Lamentó que ahora ve "cómo los partidos de la derecha quieren convertir varios tramos de esta prometedora realidad del Nalón en un canal de hormigón, carente de vida y atractivo" y todo para ahorrar como mucho "tres o cuatro minutos de tiempo en el trayecto más largo del tramo".

"Las obras que ustedes proponen, en base a los estudios realizados, jamás llegarían a superar el trámite ambiental, serían un despropósito", afirmó el socialista, "mis afirmaciones no son gratuitas, no hago más que hacerme eco de las conclusiones de los estudios de los ingenieros del Principado, a quienes como de costumbre ustedes no quieren escuchar".

Desde IU, Delia Campomanes afirmó que la Proposición no de Ley "falla en lo principal, porque pide exactamente lo contrario de lo que aconsejan los estudios técnicos. Y falla también en el tono político, porque vuelve a vender como solución definitiva una situación que a día de hoy, no está acreditada como posible".

"Es la política del titular grande, mucha épica y poca obra. Quiero dejar claro algo. Votar en contra de esta PNL no significa resignarse ni mirar para otro lado, significa exactamente lo contrario. Significa exigir que se actúe ya donde se pueda actuar, que se ejecute en cuanto sea necesario", dijo Campomanes.

Alejandro Calvo

Previamente el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, compareció para abordar el cumplimiento de la Resolución de la Junta General del Principado de Asturias de 21 de febrero de 2024, adoptada por el Pleno, sobre la obra de desdoblamiento del corredor del Nalón. El Consejero indicó que el compromiso del Gobierno con la mejora integral del corredor de Nalón es "firme, real y además ya está en marcha".

Calvo volvió a explicar que se realizó un estudio de alternativas técnicas para el tramo comprendido entre Sama, Langreo y Pola de Laviana. "Este estudio, paso imprescindible desde el punto de vista técnico, ambiental y jurídico, analiza en profundidad distintas opciones de actuación, incluyendo el desdoblamiento completo de la vía, tal y como recoge el mandato parlamentario", dijo.

Solución propuesta

En función de estos informes, se descartó un desdoblamiento total del Corredor, y se llevarán a cabo "una solución técnicamente viable, ambientalmente sostenible y proporcionada basada en la mejora funcional de la infraestructura actual mediante actuaciones selectivas y progresivas". Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, esta solución "viable técnicamente" pasa por la construcción de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y las salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico".

Estos carriles adicionales se construirán en "los puntos con mayores necesidades de mejora y más potencial para incrementar la fluidez" de la circulación. Se trata de los principales accesos al corredor del Nalón: el llamado "semienlace" de La Felguera, los enlaces de Ciaño y El Entrego, la salida al centro comercial Valle del Nalón, y los enlaces del Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana.