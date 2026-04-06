El resurgir del movimiento vecinal en el Nalón: cuatro protestas coincidirán este miércoles en el Pleno de Langreo

El movimiento vecinal en el valle del Nalón cotiza al alza. Asociaciones como la de Langreo Centro, El Puente o Sotrondio mantuvieron su actividad todos estos años, pero en los últimos meses la fuerza de las protestas vecinales se ha intensificado, uniéndose a ellas nuevos colectivos. Un ejemplo de ello es lo que ocurrirá el próximo miércoles 8 de abril en el Pleno del Ayuntamiento de Langreo. Allí está previsto que coincidan cuatro protestas, todas ellas impulsadas desde abajo, desde el asociacionismo de base: el colectivo de vecinos de la calle José Álvarez Valdés, contraria a las expropiaciones previstas en la zona del Puente (y ahora encerrados en el Ayuntamiento); la plataforma contra los malos olores en La Felguera; los vecinos del barrio de Pénjamo, reclamando más seguridad y atención para su entorno, y las familias de los colegios Eulalia Álvarez y La Llamiella, hartos del mal estado de estos centros educativos.

Este resurgir vecinal de Langreo también se hace extensible a otras zonas del valle, como Laviana, con el impulso de la asociación de Barredos, o El Entrego, con el colectivo que lleva tiempo peleando por el cementerio de la localidad. Tras unos años en los que el asociacionismo se había debilitado, este tipo de colaboración ciudadana vuelve a coger impulso. De nuevo, en Langreo, hace apenas unos días se presentó la renacida asociación vecinal del barrio de La Joécara, en Sama.

Cuatro movilizaciones

Este miércoles 8 de abril los nuevos colectivos sociales surgidos a raíz de diversos problemas tienen previsto hacer una fuerte llamada de atención al Ayuntamiento de Langreo. Desde la plataforma contra los malos olores de La Felguera se ha convocado a una concentración, a las 16.30 horas, pidiendo a los vecinos que se rebelen "contra la mansedumbre municipal". Considera el colectivo que el gobierno local debería estar ya tomando medidas radicales contra la empresa de Valnalón (Naecoy Recycling) acusada de ser la culpable de la situación, que se alarga ya al menos dos años.

Por su parte, el colectivo vecinal de la calle José Álvarez Valdés mantiene un encierro en la Casa Consistorial, y tiene previsto movilizar al vecindario con motivo del Pleno. La razón de su protesta, su postura contraria a las expropiaciones previstas en el nuevo plan urbanístico del barrio de El Puente. También a las 16.30 convoca la alcaldía de barrio de Pénjamo a protestar, "ante las promesas incumplidas por parte del equipo de gobierno y de la Consejera de Cultura y Deportes", en relación al mal estado del solar donde se derribaron las viejas piscinas.

Finalmente, también hay convocada una movilización de familias contra el mal estado de los colegios Eulalia Álvarez (La Felguera) y La Llamiella (Riaño).