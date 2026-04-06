San Martín forma a sus mayores en cuestiones digitales con ayuda de la Cámara de Comercio
El programa se inicia ya en Sotrondio, y se extenderá a Santa Bárbara, La Cerezal, Blimea y La Güeria Carrocera
El programa Ruta Digital de la Cámara de Comercio de Oviedo celebra esta primavera una serie de acciones formativas específicas en San Martín del Rey Aurelio, dirigidas a personas mayores. Unas actividades que empezaron este lunes en el telecentro de Sotrondio, con participación de usuarias de la Asociación de Mujeres Les Rosalíes, y que se extenderá hasta mediados del mes de mayo en diferentes centros sociales de la zona rural y urbana del concejo.
El programa, diseñado "para mejorar la capacitación digital de los mayores", se va a impartir además de en el telecentro de Sotrondio, en los centros sociales de Santa Bárbara, La Cerezal, Blimea, y La Güeria de Carrocera, en sesiones de entre una hora y media y dos horas, en diferentes días. Un mínimo de diez participantes asistirá a las diferentes clases.
Ruta Digital es un programa formativo “moderno, útil y gratuito para impulsar la digitalización en las zonas rurales de Asturias”, tal y como explican desde la Cámara de Comercio, con financiación de la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en Asturias, se desarrolla mediante un convenio entre la Consejería de Presidencia y Reto Demográfico y la Cámara de Comercio de Oviedo.
Municipios de menos de 20.000 habitantes
De manera específica, el programa va dirigido a los vecinos de los concejos asturianos, con menos de 20.000 habitantes, “con el objetivo de acercar la digitalización al medio rural, facilitando el acceso a formación y a herramientas tecnológicas que mejoren la vida diaria, la empleabilidad y la relación con la administración y los servicios digitales”.
Con esta son ya varias las acciones que a través del programa Ruta Digital se han impartido en San Martín del Rey Aurelio, desde el telecentro de El Entrego, este año y el pasado, "con excelente acogida por parte del público".
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