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San Martín forma a sus mayores en cuestiones digitales con ayuda de la Cámara de Comercio

El programa se inicia ya en Sotrondio, y se extenderá a Santa Bárbara, La Cerezal, Blimea y La Güeria Carrocera

Un curso de digitalización para mayores.

Un curso de digitalización para mayores. / E. Press

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Sotrondio

El programa Ruta Digital de la Cámara de Comercio de Oviedo celebra esta primavera una serie de acciones formativas específicas en San Martín del Rey Aurelio, dirigidas a personas mayores. Unas actividades que empezaron este lunes en el telecentro de Sotrondio, con participación de usuarias de la Asociación de Mujeres Les Rosalíes, y que se extenderá hasta mediados del mes de mayo en diferentes centros sociales de la zona rural y urbana del concejo.

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El programa, diseñado "para mejorar la capacitación digital de los mayores", se va a impartir además de en el telecentro de Sotrondio, en los centros sociales de Santa Bárbara, La Cerezal, Blimea, y La Güeria de Carrocera, en sesiones de entre una hora y media y dos horas, en diferentes días. Un mínimo de diez participantes asistirá a las diferentes clases.

Ruta Digital es un programa formativo “moderno, útil y gratuito para impulsar la digitalización en las zonas rurales de Asturias”, tal y como explican desde la Cámara de Comercio, con financiación de la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en Asturias, se desarrolla mediante un convenio entre la Consejería de Presidencia y Reto Demográfico y la Cámara de Comercio de Oviedo.

Municipios de menos de 20.000 habitantes

De manera específica, el programa va dirigido a los vecinos de los concejos asturianos, con menos de 20.000 habitantes, “con el objetivo de acercar la digitalización al medio rural, facilitando el acceso a formación y a herramientas tecnológicas que mejoren la vida diaria, la empleabilidad y la relación con la administración y los servicios digitales”.

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Con esta son ya varias las acciones que a través del programa Ruta Digital se han impartido en San Martín del Rey Aurelio, desde el telecentro de El Entrego, este año y el pasado, "con excelente acogida por parte del público".

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