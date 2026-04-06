San Martín del Rey Aurelio celebra la Semana del Pueblo Gitano con actos en El Entrego y Sotrondio
Este martes se colocará la bandera en el balcón del Ayuntamiento y el jueves habrá fiesta musical en el teatro municipal "Nuberu"
L. Díaz
El colectivo Semilla 8 organiza esta semana en San Martín del Rey Aurelio la celebración de la Semana del Pueblo Gitano. Las actividades comenzaron este lunes por la tarde, con la celebración de un partido de fútbol en el campo de L'Entregu CF.
Este martes 7 de abril, a mediodía, se realizará el acto de colocación de la bandera del pueblo gitano en el balcón del Ayuntamiento de San Martín, en Sotrondio. El miércoles 8 las celebraciones se trasladarán a Oviedo, con la lectura de un manifiesto de carácter autonómico. La actividad más festiva, finalmente, será la del jueves 9 de abril, en el teatro municipal "Nuberu", en El Entrego. Desde las 17.00 horas habrá distintas actuaciones, con homenajes, y el fin de fiesta a cargo de Nano del Amalio y Bebeto Barrul.
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