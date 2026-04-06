Sobrescobio, en pleno parque de Redes, lleva desde el sábado sin apenas cobertura de telefonía móvil

IU de Sobrescobio ha denunciado la falta prácticamente total de cobertura telefónica en el concejo desde el pasado sábado, una situación que está afectando de manera directa tanto a la ciudadanía como a la actividad económica local. Un "apagón" en pleno fin de semana de Semana Santa en uno de los referentes turísticos del valle del Nalón, el parque natural de Redes.

Sin teléfono ni pagos con tarjeta

El portavoz municipal de la coalición de izquierdas en el concejo coyán, José Guido, ha advertido de las consecuencias de este “apagón” de líneas móviles, "que impide no solo la comunicación básica, sino también el funcionamiento de servicios esenciales". “Desde IU queremos denunciar la falta de cobertura telefónica desde el pasado sábado lo que, además de la imposibilidad de realizar llamadas, impide la utilización de tarjetas de pago en los establecimientos comerciales”, insistió Guido.

En este sentido, el concejal ha subrayado la gravedad del problema, especialmente en situaciones de emergencia. “Es una situación grave, porque carecer de teléfono impide, entre otras cosas llamar a un médico si alguien se pone enfermo o a las fuerzas de seguridad del Estado si sucede algo casi lo requiera”

Ante este escenario, desde IU consideran "imprescindible" una actuación inmediata por parte de las administraciones. “Creemos que el Ayuntamiento tiene que ponerse en contacto bien con las operadoras bien con el Principado para que desde allí se dé una solución que tiene que ser inmediata”.

Desde la formación insisten en la urgencia de restablecer el servicio cuanto antes, dada la afección directa a la seguridad, la atención sanitaria y la actividad comercial del concejo. También reclaman que más allá del restablecimiento de las líneas, se pida a las compañías explicaciones para saber qué ha pasado y para evitar nuevos apagones como el vivido este fin de semana.