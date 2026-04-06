El Valle del Nalón celebra sus I Jornadas de Ecoturismo y Turismo de Naturaleza en el parque de Redes

El Valle del Nalón celebra entre el miércoles 8 y el viernes 10 de abril sus I Jornadas de Ecoturismo y Turismo de Naturaleza en la Reserva de la Biosfera de Redes. Una iniciativa que reunirá a expertos, gestores de espacios protegidos y empresas del sector "para abordar el futuro del turismo de naturaleza en Asturias y en el conjunto del país".

La Mancomunidad del Valle del Nalón, a través de su Área de Turismo y en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), organiza las jornadas, que tendrán lugar en el centro de recuperación de la fauna de Redes (entorno de Ladines, día 8) y el centro de interpretación del parque natural (Campo de Caso, día 9). El viernes 10 se realizarán diversas visitas, en un itinerario con plazas limitadas.

Estas jornadas nacen, recalcan desde la Mancomunidad, "con el objetivo de posicionar al Valle del Nalón como un territorio de referencia en el desarrollo del turismo de naturaleza, poniendo en valor la singularidad de sus espacios naturales protegidos, entre los que destacan el Parque Natural de Redes y el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras".

Durante tres días, el encuentro reunirá a expertos de ámbito nacional, responsables institucionales, gestores de espacios naturales protegidos, empresas especializadas y agentes del territorio, que abordarán algunos de los principales retos y oportunidades del sector, como la gestión sostenible de destinos, el papel de las Reservas de la Biosfera, el emprendimiento en el medio rural o la evolución de la demanda en los viajes en la naturaleza.

Referentes

El programa contará con la participación de destacados profesionales como la directora de la Fundación Starlight y del Museo del Cosmos de Tenerife, Antonia Varela; el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Antonio Gallardo; el gerente de Turismo de Huesca, Fernando Blasco, junto a los directores de los Parques Naturales de Asturias, así como empresas y proyectos de referencia en ecoturismo.

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Las jornadas cuentan con la colaboración de la Asociación de Empresas Redes Natural, así como de diferentes entidades y agentes del territorio.