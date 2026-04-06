Viajeros en tierra, retrasos y quejas de usuarios por la huelga de autobuses del Nalón: "Perdí un vuelo a Madrid porque no llegó el bus"

Viajeros en tierra, retrasos y más kilómetros caminando. Es el resumen de la primera jornada en día laborable y escolar, de huelga de conductores de autobús en el valle del Nalón. “Al final pagamos siempre los mismos, los usuarios”, se lamentaban una y otra vez los viajeros que esperaban el bus en alguna de las paradas del valle. Los viajeros se quejaban de que “además de que hay pocos, los autobuses llegan con retraso”. Muchos criticaban la desinformación en cuanto a horarios. En las marquesinas había folios con los servicios mínimos pero aseguraban que no se ajustaban a la realidad, que los buses pasaban más tarde. Y cuando llegaban, especialmente en hora punta, había que tener suerte para que el vehículo no llegase lleno y el conductor informase de que no cabía más gente. Pasó en varias ocasiones a lo largo del día, en especial a primera y última hora de la mañana, en el servicio que salió de Laviana hacia Oviedo a las seis y media de la mañana y en el que hizo el trayecto urbano entre Laviana y Villa a la una y media de la tarde. En ambos casos el bus se llenó en la parada que hay junto al centro de salud de Sama y algunos viajeros se quedaron en tierra.

Rubí Torres, usuaria del autobus urbano del Valle del Nalón, en Sama / D. O.

Un viaje a Madrid frustrado por la huelga

Rubí Torres vive en La Felguera y esperaba el bus en Sama a las dos de la tarde. Estaba resignada, la tardanza era lo de menos comparado con lo que había vivido el sábado, el primer día de huelga. Se quedó en tierra literalmente, “perdí un vuelo a Madrid”. La joven tenía previsto coger el bus en La Felguera para viajar a Oviedo y de allí tomar otro autobús al aeropuerto. El autobús que iba a coger en Langreo no llegó, perdió el enlace con el aeropuerto “y el avión despegó y yo me quedé aquí”, lamentaba tras haber visto como se frustraba su plan de un fin de semana de compras en Madrid, donde por cierto señalaba, “todos los autobuses nocturnos tienen mampara para la seguridad de los conductores”. Eso es precisamente lo que exigen los profesionales del volante en el Nalón con este paro indefinido, la instalación de mamparas que eviten agresiones como el apuñalamiento sufrido por un conductor el pasado 14 de marzo cuando hacía el servicio de “búho” entre Sama y Oviedo.

Ana González en la parada de bus de Sama durante la huelga de autobuses del Valle del Nalón / D. O.

Problemas para las personas con movilidad reducida

“Quedarse sin poder ir de compras es lo de menos”, terciaba en la marquesina Ana González. Apuntaba que “el fin de semana festivo la huelga no afectó tanto”, pero con la llegada del lunes laborable ella vivió un auténtico periplo. “Fui en bus de Riaño a La Felguera, donde tenía que hacer unas gestiones”. Hasta ahí todo bien, pero “luego tenía que ir a Sama y no hubo manera de coger el bus, tuve que hacer el trayecto andando”, lamentaba mientras esperaba el transporte de vuelta. González tiene dificultades de movilidad y no disponer de transporte le supone un problema importante. “El viernes tengo que ir a Oviedo y al final iré en tren porque si voy en bus no creo que llegue a la hora”, avanzaba.

Muchos langreanos optaron por hacer a pie los recorridos entre La Felguera y Sama, “llegas antes que si te pones a esperar el bus y además no sabes ni a qué hora va a llegar y si va a venir lleno”, repitieron muchos de ellos. Ese trayecto es asumible a pie, pero la línea Laviana-Villa es la que vertebra todo el valle del Nalón, es el autobús urbano de tres concejos, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo, con gran movilidad interna.

Un bus con las puertas cerradas y viajeros de la línea Laviana-Villa que se quedaron en tierra / D. O.

La primera jornada de huelga se saldó sin incidencias graves, más allá de los viajeros que quedaron en tierra y que los huelguistas pararon dos autobuses que no hacían servicios mínimos y que pretendían iniciar el recorrido.

Denuncia de CC OO

El sindicato Comisiones Obreras han convocado una concentración para este martes a las 11.00 horas ante las cocheras de los autobuses en Sama. La sección sindical de servicios a la ciudadanía de CC OO, recordó que tras el apuñalamiento de un compañero el personal de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, “ha solicitado a la empresa, de manera urgente, una reunión para pedir medidas de seguridad”. La empresa se comprometió a iniciar una negociación de protocolos de agresiones externas y activar las cámaras de videovigilancia que tienen los vehículos, además de estudiar la posibilidad de instalar mamparas homologadas. “No se ha hecho nada”, asegura el sindicato, que subraya que “estamos hablando de la instalación de 4 mamparas por cada una de las dos empresas en el servicio de búho”. Una hace el servicio nocturno de Laviana a Riaño y la otra de Sama a Oviedo.

Viajeros subiendo al autobús de servicios mínimos durante la huelga de conductores en el Valle del Nalón / D. O.

CC OO denuncia que “la empresa vulnera el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que exige las medidas necesarias para velar por la seguridad de sus plantillas”.

Además, aseguran que “una vez iniciada la huelga, se han vulnerado de manera reiterada derechos fundamentales inherentes a ella”.

“No hay espíritu negociador. No hay ganas de solución, sólo promesas vacías”, concluye el sindicato.