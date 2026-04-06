Violeta Mosquera, batería de "Bala", grupo que actúa en el Festival de la Cerveza de Langreo: "Hacer ruido es lo más terapéutico del mundo"

El dúo de punk rock gallego “Bala” lidera el cartel de conciertos del Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo, que se celebrará en los jardines de la pinacoteca Eduardo Úrculo del 10 al 12 de abril. La cita, de acceso libre, contará también con las actuaciones de Leo Jiménez, “Dixebra”, “Indocentes”, “Triple Malta” y DJ La Güeriata. En el plano gastronómico, las foodtrucks acompañarán a una selección internacional de productores de cerveza llegados de Noruega, Alemania, Bélgica y Portugal. Violeta Mosquera es batería y voz del grupo que forma junto a Ánxela Baltar (guitarra y voz).

-Diez años de “Bala” y propuesta renovada para la gira que les trae a Langreo.

-Esta nueva propuesta nace de la reedición de nuestros dos primeros discos. Las tiradas eran pequeñas, estaban agotados y la gente los pedía muchísimo; de hecho, llegamos a ver copias de segunda mano a precios desorbitados. Por fin hemos podido reeditarlos. Ahora presentamos un repertorio especial, posiblemente el más largo de nuestra carrera —en Coruña llegamos a la hora y media—, donde mezclamos los temas actuales con nuestros clásicos, esas canciones que nos cambiaron la vida.

-¿Qué tal han cumplido años esas canciones de los inicios?

-Pues el tiempo no les ha sentado nada mal, aunque es verdad que ahora somos otra banda, está siendo genial revisitarlas. Son diez años de picar mucha piedra e ir sembrando. Al mirar atrás, casi parece que no han pasado diez años, pero el poso está ahí.

-Ser un dúo puede tener sus ventajas, pero en una banda con más integrantes hay más gente con la que discutir.

-Ser dos tiene cosas muy buenas. Cabemos en un coche y tenemos mucha menos agenda que contrastar, lo que facilita enormemente la logística. Para desempatar en las decisiones se vuelve más complicado (risas), pero nuestra relación es ya muy larga y nos entendemos perfectamente.

- ¿El "punk", con todas las comillas del mundo, está de moda? Salvando todas las distancias, pero bandas como “Carolina Durante”, “Alcalá Norte” o “Biznaga” llevan ese rollo.

-El rock no está de moda entre los jóvenes y la música urbana está en pleno auge, pero la música, por suerte, siempre acaba calando. Aun así, grupos como “Biznaga” que acompañan su sonido con un análisis social hablando de la precariedad o del problema de la vivienda llegan a muchos jóvenes que tienen esas inquietudes

-Se ha impuesto la norma de que los conciertos tienen que ser perfectos y sonar como el disco, aunque en el directo se escuchen instrumentos que no están en el escenario.

-Para nosotras el directo es terapia. Hacer ruido es lo más terapéutico del mundo. Cuanto más "humano" haya detrás, más humanidad transmite el concierto. Soy muy fan del error; me sabe mal ir a un bolo donde todo sale perfecto. Prefiero la magia y la verdad del directo.

-Muchos grupos lanzan cosas grabadas...

-Respeto todas las maneras de hacer música, aunque a veces se ataque a quien usa lanzamientos. Hasta “Muse” lanza cosas. No soy una purista. Al final son distintas maneras de enfrentarse al arte. Bad Gyal o Bad Bunny lo petan ellos solos en el escenario y es igual de respetable.

-Asturias es parada obligatoria en sus giras. ¿Cómo ve la escena asturiana?

- Nos gusta mucho tocar en Asturias. Hay mucho underground y bandas que nos encantan, como “Acid Mess” o “Balcanes”.

-¿Cómo se presenta este año para “Bala”?

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-Tenemos la agenda bastante completa. Estaremos en el BIME, tocaremos en Colombia y estamos intentando cerrar varias fechas en México para juntarlas. También tenemos una fecha muy especial, el 25 de julio en el festival Son do Mar, en Pontevedra, donde compartiremos cartel con “Europe”. Es un orgullo estar al lado de leyendas de ese calibre. De momento, toca disfrutar del formato de salas y de festivales como este de Langreo.