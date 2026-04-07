El alcalde de Sobrescobio invita a los vecinos a denunciar en Consumo el "apagón" de telefonía móvil e internet en el concejo

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, pide a los vecinos afectados por el “apagón” de telefonía móvil que el concejo sufre desde el pasado sábado a acudir a la Oficina de Consumo que está situada en Blimea, San Martín del Rey Aurelio, y formalizar las reclamaciones que consideren oportunas.

El corte del servicio, el fin de semana de Semana Santa y en pleno parque natural de Redes, el centro turístico del valle del Nalón, no solo mantiene sin teléfono y en muchos casos sin conexión a internet a los vecinos sino que también ha afectado a muchos negocios de la zona que no pueden hacer cobros con tarjeta.

El regidor coyán explicó que desde el primer momento el consistorio estuvo en contacto con la compañía telefónica “para que nos explicasen qué había ocurrido y cuándo lo iban a solucionar”. También mantuvo contacto constante el Ayuntamiento con la dirección general de telecomunicaciones del Principado.

“El problema es con una empresa privada y ni el Ayuntamiento ni el Principado tienen competencias más allá de pedir explicaciones y reclamar una solución”, subrayó Martínez ante la denuncia del portavoz de IU en Sobrescobio, José Guidó, que exigió soluciones al Ayuntamiento. El alcalde apuntó que “si este señor hubiese preguntado en el Ayuntamiento le hubiésemos dicho las gestiones que llevamos haciendo desde el primer momento porque el trabajo que reclama que hagamos ya lo estábamos haciendo”.