Las aves de montaña, las más sensibles a la desaparición con el cambio climático: un estudio internacional aboga por protegerlas

Las aves que viven en las zonas de montaña presentan una "alta vulnerabilidad" al cambio climático, más que otras especies. Son además, por su especialización, animales que juegan un papel fundamental en su ecosistema. Su desaparición pondría en jaque además a este tipo de ecosistemas, mucho más sensibles. Por lo tanto, hay que pone el foco en estas aves, para evitar su desaparición, que traería drásticos cambios en su entorno.

Estos son, a groso modo, los resultados de una investigación internacional, publicada en la revista "Ecology", en la que participó el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB, CSIC–Univovi), con sede en el campus de Barredo, en Mieres. Junto al instituto asturiano también estuvieron el MUSE –Museo delle Scienze de Trento-, varias universidades italianas, la Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga y la Mount Allison University (Canadá).

Según el informe, "las comunidades ecológicas están experimentando profundas transformaciones debido al cambio climático, que está alterando la distribución de las especies y el momento en que se desarrollan sus ciclos biológicos". En este contexto, este nuevo estudio internacional pone el foco en las aves de montaña, "destacando su singularidad y su especial vulnerabilidad frente a estos cambios".

El trabajo se basa en el análisis de datos de 800 especies reproductoras del Paleártico (gran región que incluye Europa y gran parte de Asia al norte del Himalaya), integrando información sobre sus características funcionales —relacionadas con la morfología, el comportamiento y el ciclovital—, su distribución geográfica y su nicho térmico, es decir, la temperatura media en la que viven. Una de las especies estudiadas en el macizo de las Ubiñas, por ejemplo, fue el gorrión alpino.

“Para comprender cómo funcionan los ecosistemas no basta con saber cuántas especies hay, sino qué papel desempeña cada una de ellas”, explica María del Mar Delgado, investigadora del CSIC en el Instituto de Biodivesidad de Mieres, y primera autora del estudio. Este enfoque, basado en la "diversidad funcional", permite "entender cómo las especies contribuyen a procesos clave como la depredación, la polinización o la dispersión de semillas".

Especies únicas en entornos extremos

Los resultados muestran que las aves de montaña asociadas a climas más fríos presentan "una mayor singularidad funcional, es decir, desempeñan roles ecológicos únicos dentro de sus comunidades". “En nuestras latitudes, a medida que aumenta la altitud, las especies se vuelven más únicas desde el punto de vista funcional”, señala Chiara Bettega, investigadora del MUSE y coautora del estudio. “Las condiciones ambientales más extremas seleccionan rasgos que favorecen la supervivencia, lo que da lugar a comunidades más especializadas”.

Estas especies, además, suelen habitar en entornos aislados y presentan adaptaciones muy específicas, lo que las hace especialmente vulnerables. Su pérdida "puede tener efectos desproporcionados sobre el funcionamiento de los ecosistemas", al tratarse de "funciones difícilmente reemplazables por otras especies".

Riesgos crecientes en un contexto de cambio climático

El estudio también revela que las especies más raras se concentran en regiones como el Himalaya o el Cáucaso, zonas que están experimentando un calentamiento especialmente rápido. “En las últimas tres décadas, más de una cuarta parte de las áreas que albergan estas especies han registrado aumentosde temperatura superiores a 1,5 °C”, explica Devin de Zwaan, investigador de la Mount Allison University y coautor del estudio. “Esto indica que muchas especiesfuncionalmente únicas ya están sometidas a cambios climáticos intensos”.

Entre las principales consecuencias previstas del cambio climático se encuentra "la reducción de las áreas de distribución de las aves de montaña, lo que podría provocar extinciones locales e incluso globales".

Prioridad para la conservación

Los resultados apuntan a que las comunidades de alta montaña y latitudes elevadas afrontan un "alto riesgo de pérdida de funciones ecosistémicas, agravado por la presión del cambio climático y las transformaciones en el uso del suelo". Esta situación se ve además dificultada por la escasez de datos, ya que el seguimiento de estas especies "es más limitado en zonas remotas y de difícil acceso".

“Las especies funcionalmente únicas desempeñan un papel insustituible en los ecosistemas”, concluyen en el estudio Delgado y Bettega. “Por ello, las estrategias de conservación deberían centrarse en proteger a estas especies especialistas y en preservar los refugios climáticos que puedan garantizar su supervivencia en el futuro”.