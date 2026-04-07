Comensales afortunados en Langreo: esta es la sidrería en la que Adrián Cueto repartió 350.000 euros del cupón de la ONCE, un "bombazu" de premio

Lunes de mercado (y de Huevos Pintos) en Sama. Restaurantes, bares y sidrerías llenos de gente y Adrián Cueto Noriega, vendedor del cupón de la ONCE, recorriéndolos para ofrecer un pellizco de fortuna. En uno de los establecimientos, un cliente tiene la feliz idea de elegir el 14.660. Otros nueve comensales del local lo secundan. Todos ellos son hoy un poco más ricos, 35.000 euros cada uno para ser exactos. "Estoy muy contento por ellos, me prestó por la vida. Es una pena que no vendiera más; tenían que haber sido cien en lugar de diez", relata Cueto horas después de convertirse en el heraldo de la buena suerte.

En total, este vendedor repartió un premio de 350.000 euros, en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del cupón diario del lunes. Cueto es de Sama y tiene su puesto de venta en la calle Dorado. "Llevo solo dos años vendiendo el cupón y este es mi mayor premio. Al poco de empezar di uno, pero de 250 euros al cupón. Hasta este lunes, que fue el bombazu".

Asegura que se enteró de que había dado el premio en la mañana de este lunes y que algún agraciado "ya ha venido por aquí y me han dicho que ya han ido al banco a ingresarlo. Son clientes habituales aunque en este caso coincidió que los vendía cuando estaban comiendo en la sidrería Salamanca. Yo estoy en el punto de venta hasta la una y después salgo por ahí hasta las tres a vender por los bares", relata Cueto que añade: "Los vendí por las mesas. Quedaron los diez allí".

Este vendedor se mostró feliz por el premio. "No hay cosa mejor que vivir en un pueblo y traer la suerte a la gente de aquí. Estoy muy contento porque solo llevo dos años y he podido dar un premio grande ya".

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Premios

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. El cupón de la ONCE del 6 de abril estaba dedicado al centenario de la Real Federación de Cofradías de Granada.