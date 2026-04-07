Los conductores de autobús del Nalón cortan el tráfico para exigir seguridad en los "búho": "Las mamparas que pedimos cuestan unos 4.000 euros en total"

Los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, ambas integradas en el grupo San Juan, intensificaron, en el cuarto día de huelga indefinida, las movilizaciones con una concentración frente a las cocheras de la empresa en Sama y sendos cortes de carretera en la misma ubicación, de media hora de duración cada uno de ellos. Los trabajadores iniciaron el paro a las 00.00 horas del exigiendo medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Los trabajadores acusan a la empresa de "falta de diálogo" y de mantener una postura "cicatera" por no querer instalar las mamparas de seguridad que solicitan en los servicios de "búho", cuyo coste en total puede rondar "los 4.000 euros en total", denuncian. Piden que al menos se instalen pantallas en cuatro autobuses. Dos (uno en cada sentido) en el "búho" que hace Transportes Zapico (Langreo-Oviedo) y dos en el de Autobuses de Langreo (Riaño-Pola de Laviana). También lo piden para el "búho" que va a los pueblos de Laviana.

El corte de carretera. / M. Á. G.

La concentración de los trabajadores, convocada por CC OO y que se inició a las once, contó con el respaldo de familiares; del alcalde de Langreo, Roberto García; y de representantes del movimiento asociativo, como David García, presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro. Sobre las 11.30 se produjo el primer corte de carretera, acelerado por el paso en este momento de un autobús de la ruta Langreo-Mieres, de la empresa Llaneza, integrada también en el grupo Sanjuán. Los cortes de tráfico obligaron a regular el tráfico en el centro de Sama.

Pantallas

Nuria Baragaño, delegada de personal de Autobuses de Langreo, aseguró que "la huelga está transcurriendo sin incidentes, pero acercamiento de la empresa no hay ninguno ni un ápice de que tengan intención de negociar. Solo y exclusivamente tratan de negociar los servicios mínimos". Baragaño aseguró que "seguimos reclamando única y exclusivamente unas mamparas en el servicio de búho. No pedimos aumento de sueldo ni dejar de hacer el servicio de 'búho', solo y exclusivamente unas mamparas y se nos niegan". Y añadió: "Con dos autobuses en cada línea sería suficiente. Pero bueno, uno se puede averiar, puede pinchar, por lo que sería bueno tener alguno más preparado".

Los manifestantes, en la concentración. / M. Á. G.

También tomó la palabra Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, de la que depende el sector de carretera. "Estamos aquí concentrados porque hubo una agresión a un compañero que gracias a Dios está ileso, pero puso su vida en riesgo. Y a la semana siguiente el conductor al que le tocó hacer el mismo servicio sufrió una crisis de ansiedad. Todo ello ha generado un malestar grandísimo entre la plantilla, que sabe que se va jugando la vida en el servicio de 'búho'".

El corte de carretera. / M. Á. G.

Indicó García que la empresa "se niega a poner unas mamparas que garanticen la seguridad de las plantillas y es lo que reclamamos. Pero hasta ahora la empresa está con una actitud cicatera y negacionista". Argumentó que el coste de instalación y homologación de las pantallas en cuatro autobuses puede ser de "unos 4.000 euros en total" y criticó que la compañía "se comprometió con nosotros a establecer unos protocolos de agresiones externas y unos protocolos de instalación de las cámaras. No solo no ha cumplido los protocolos, sino que además está invalidando el servicio de huelga porque está poniendo servicios a rodar que no forman parte de los servicios mínimos, vulnerando totalmente el derecho de huelga de la clase trabajadora".

Manifestantes, con el Alcalde a la izquierda. / M. Á. G.

Aseveró la responsable sindical que la situación de inseguridad se ha denunciado ya ante la Inspección de Trabajo y ante el Juzgado de lo Social: "No se puede jugar con la salud de las plantillas bajo ningún concepto". Aseguró, también que "pedimos disculpas a toda la ciudadanía, porque evidentemente esto es un trastorno. Pero el servicio tiene que ser seguro para las personas usuarias y para la clase trabajadora".

Un autobús parado, frente a los manifestantes. / M. Á. G.

Alcalde

El alcalde de Langreo, presente en la protesta, mostró su apoyo a la reivindicación. "Estamos hablando de un colectivo que se ha puesto en huelga no porque busque unas mejoras salariales, sino que quieren protección para poder realizar correctamente su trabajo. Están buscando no poner su vida en peligro cuando salen a ganarse el pan. Me parece que la cerrazón que hay por parte de la empresa a sentarse a dialogar con ellos está fuera de lugar, no tiene ningún sentido".

Tráfico intenso en la avenida de la Constitución. / M. Á. G.

Roberto García añadió que "nosotros vamos a reclamar al Consorcio de Transportes que vele por la seguridad de estos trabajadores y que ponga en marcha el servicio que tiene que dar a los ciudadanos del Valle".