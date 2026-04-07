El cupón de la ONCE reparte en Sama de Langreo 350.000 euros
Son diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno
EP
El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Sama de Langreo 350.000 euros, en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes, 6 de abril.
Adrián Cueto Noriega es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Sama de Langreo con estos 350.000 euros que ha repartido desde su punto de venta, situado en la calle Dorado, frente a la iglesia de Sama de Langreo. El cupón de la ONCE del 6 de abril estaba dedicado al centenario de la Real Federación de Cofradías de Granada.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
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