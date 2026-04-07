Éxito del coro San Andrés "Sergio Domingo" en un encuentro coral en Valencia

El coro San Andrés "Sergio Domingo" ha participado con éxito en un encuentro coral en la Comunidad Valenciana. La formación asturiana compartió cartel con el Orfeón Gregorio Gea (agrupación organizadora) y el coro de la Escuela Oficial de Idioma.

El encuentro coral de primavera se desarrolló en la sala A.Magnánim del centro cultural Beneficencia, en Valencia.

Noticias relacionadas

El coro de El Entrego también participó estos días en un encuentro en el Delta del Ebro.