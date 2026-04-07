Buscan en San Isidro a un cazador ovetense desaparecido

Un cazador ovetense salió el lunes por la zona de San Isidro y no regresó a casa. Poco después de la una de la madrugada de esta martes, su mujer alertó los servicios de emergencias del 112 Asturias de que había ido solo al monte "de paseo" y no podía contactar con él en ninguno de sus dos teléfonos móviles. Tras ser informada la Policía Nacional, esta coordinó la información obtenida y avisó a la Guardia Civil al ubicar la desaparición en la zona de San Isidro y sus alrededores, entre Aller, Caso y León. El hombre tenía la intención de recorrer el camino de Wamba hacia el lago Ubales. Se activó de madrugada un protocolo de búsqueda que implicó a servicios asturianos y leoneses.

La mujer explicó además que tenían una casa en el concejo de Aller. Lo primero que hicieron los agentes fue acudir a esa casa del concejo de Aller. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Moreda se acercó para hacer las comprobaciones pertinentes. Además, se dio aviso a las patrullas de tráfico de la zona por si pudieran localizar el vehículo del desaparecido, que apareció en el parking de Wamba a las 2.20 horas, en la vertiente leonesa de San Isidro. La Benémérita activó al grupo de montaña (GREIM) de Sabero (León).

Fue el 112 de Castilla y León quienes informaron de la búsqueda al 112 de Asturias, dependiente del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), que a las 3.35 horas movilizó a su grupo de rescate e informó de la activación del dispositivo a la Guardia Civil. Durante la madrugada, agentes de León rastrearon la zona del camino de Wamba y el grupo de rescate del SEPA desplegó una búsqueda por cabañas y caminos del área del lago Ubales.

A primera hora de esta mañana se unió al dispositivo de búsqueda el helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias, que peinarán la zona del Lago Ubales (Caso) hacia la ruta de senderismo de Wamba, que parte desde San Isidro. También participan en la búsqueda componente del Servicio de Emergencias del Principado Asturias, con su propio helicóptero y el grupo de rescate, y Emergencias del 112 Castilla León.