Médicos y farmacéuticos de la comarca del Caudal, fieles a los Santos Mártires San Cosme y San Damián

La Hermandad médico-farmacéutica de San Cosme y San Damián celebró este pasado lunes de Pascua, 6 de abril, una nueva edición de su fiesta, un acto en el que se homenajeó al doctor Enrique Portilla, fallecido el pasado año. En el santuario de Los Mártires, en Mieres, se celebró una santa misa, y a continuación, una procesión con los Santos Mártires por los alrededores del templo. La fiesta concluyó con una reunión de confraternización en un restaurante.

La tradición del Lunes de Pascua se remonta, tal y como indica la Hermandad de Médicos y Farmacéuticos del Valle del Caudal, a hace "más de setenta años, y forma parte de la vida profesional y social de nuestra comarca". San Cosme y San Damián son los patronos de médicos y farmacéuticos, y la cita sirvió para mantener "una manera de entender la profesión: la vocación y el compañerismo".