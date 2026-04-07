El Principado afirma que la decisión final sobre las expropiaciones del barrio El Puente la tendrá el Ayuntamiento de Langreo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, puso este martes la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Langreo, ya que tal y como indicó la última palabra para aceptar o no el plan de inversiones de 20 millones de euros -y que muchos vecinos rechazan, al incluir expropiaciones de viviendas ocupadas- la tiene el Consistorio. "La decisión la tiene el Ayuntamiento de Langreo", destacó en la Comisión de Ordenación del Territorio celebrada en la Junta. En todo caso, apeló al acuerdo con gobierno local y vecinos para "aprovechar una oportunidad única" para "regenerar el barrio".

En la comparecencia de Zapico estuvieron varios vecinos de El Puente, que asistieron a las respuestas ofrecidas a preguntas del diputado de Vox Javier Jové Sandoval. Ovidio Zapico indicó que la situación en el barrio langreano “no es nueva”, sino que responde a “muchísimos años de abandono por parte de diferentes administraciones”. Defendió que, por fin, ahora se quiere poner orden en la zona, con un plan de inversiones, asumiendo así "una responsabilidad ética y moral" para actuar en este espacio, "estratégicamente situado, y con potencial para ser el corazón de Langreo". Recalcó que este año hay previstos 3,7 millones para el plan de renovación, que alcanzarían los 20 millones si se desarrolla en su totalidad, incluyendo 110 viviendas públicas.

Controversia

Un plan rechazado por los vecinos a los que se les expropiaría la vivienda (medio centenar aproximadamente), que denuncian que con estas previsiones dejarían de ser dueños de sus casas, ya que se los realojaría en viviendas públicas de alquiler. “El Principado nos da un dinero por la expropiación de nuestra casa para que luego se lo vayamos devolviendo el resto de nuestra vida como pago del alquiler”, denuncia el colectivo vecinal.

El Consejero, por su parte, califica el plan de renovación del barrio y las inversiones asociadas como “una oportunidad única” para la zona y advirtió de que sería “una pena que Langreo perdiese este tren”, si bien recalcó que la decisión final corresponde al Ayuntamiento. “El objetivo es claro: la regeneración urbana del barrio, que tenga dignidad y futuro”, señaló Zapico. También destacó que el proceso se está desarrollando "con diálogo con el Consistorio y los vecinos, incluyendo reuniones técnicas, asambleas vecinales y encuentros directos con el vecindario". El desarrollo del plan, subrayó, requerirá de análisis técnicos, jurídicos y sociales y la clave "será el consenso municipal".

Javier Jové

Por su parte, Javier Jové apuntó que "estamos de acuerdo con las inversiones en el barrio, pero eso no exige demoler y echar de casa a los vecinos, expulsándolos por cuatro perras, y meterlos en un piso de Vipasa". "Hay sitio de sobra en la zona", recalcó", "para hacer esas 110 viviendas".