El pueblo gitano reclama sus derechos en San Martín y denuncia "racismo en el acceso a la vivienda"

Siguen viviendo el racismo en el siglo XXI. A lo largo de la historia no han iniciado ninguna guerra pero han sido víctimas en muchas de ellas. El pueblo gitano reivindicó este martes en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio, sus derechos e inclusión en la sociedad “con respeto hacia nuestra cultura”. La asociación “Semilla 8 de abril” colgó la bandera gitana del balcón del Ayuntamiento de San Martín, lo hicieron un día antes de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Maikel Vizarraga, presidente de la asociación, explicó que una de sus principales luchas en la actualidad es el acceso a la vivienda. Si la situación es complicada para todo el mundo, “los jóvenes gitanos lo tienen más difícil porque pese a que estamos en el siglo XXI, sigue habiendo racismo hacia nuestro pueblo”. La organización, radicada en San Martín, tiene más de 150 socios de toda Asturias. Comenzaron hace tres años y su batalla es “la inclusión en la sociedad”. “Luchamos por defender nuestros derechos, los de los jóvenes y las mujeres gitanas”, subrayó Vizarraga, que reclamó “que no nos miren como algo extraño, somos personas normales que luchamos por la inclusión de nuestro pueblo, para que nuestros mayores, nuestras mujeres y nuestros niños tengan un futuro mejor en la sociedad”.

José Luis Cerregüela, de la asociación "Semilla 8 de abril" y la concejala Mari Paz Alonso, tras colgar la bandera gitana en el Ayuntamiento de San Martín / D. O.

Raíces gitanas en el teatro Nuberu de El Entrego

Esa inclusión que reclaman debe ser “manteniendo nuestra cultura porque no queremos perder nuestras raíces”. Esas raíces las mostrarán el 9 de abril en el teatro Nuberu de El Entrego. Habrá reivindicación de derechos y mucho arte. Estarán Nano del Amalio, Bebeto Barrul y Jony de Zorroza. Vizarraga invitó a todos los vecinos a asistir a la cita y apuntó que sus actividades “siempre se llenan”. Lo han demostrado en varias ocasiones a lo largo de estos tres años porque es una asociación con un intenso calendario de actividades y colaboraciones con otras asociaciones tanto de gitanos como de otros colectivos. Recientemente organizaron un torneo de fútbol en beneficio de Galbán, la asociación de niños con cáncer.

Noemí Jiménez leyendo el manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano, en el balcón del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio / D. O.

Manifiesto gitano

Tras colgar la bandera gitana en el balcón del Ayuntamiento, Noemí Jiménez leyó un manifiesto en el que destacó que el pueblo gitano es una nación diversa y rica en cultura que ha sabido mantenerse firme a lo largo de la historia, a pesar de que su progreso “no ha sido un camino fácil”. Jiménez enfatizó que el pueblo gitano “nunca ha iniciado guerras, aunque sí ha sufrido sus consecuencias al ver caer a cientos de miles de sus hermanos y hermanas en conflictos ajenos”. “A lo largo de los siglos, hemos resistido injusticias como la esclavitud, la persecución, la violencia y el rechazo”, afirmó y por eso alzó la voz con un “basta ya”. El manifiesto apelaba la unión y a la fortaleza de su identidad, basada en valores de “dignidad, solidaridad y paz”. La portavoz de los gitanos destacó que su pueblo es la mayor minoría étnica de Europa y una nación sin fronteras que busca sembrar "rosas en vez de dolor", honrando la memoria de sus mayores para asegurar que la historia no se repita y construir un futuro basado en la paz.