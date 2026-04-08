Mucho más que cañas: guía para no perderse nada del festival de cerveza artesana de Langreo, que contará con 18 productores de medio mundo y 14 conciertos
La cita comienza el viernes con el pregón de la deportista Greta García
Langreo se prepara para acoger una de sus citas más esperadas de la primavera. El Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies regresa este fin de semana (los días 10, 11 y 12 de abril) a los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo, "consolidado ya como un evento de referencia dentro de la programación cultural del valle del Nalón", destacó el gobierno local. "Durante tres jornadas, el recinto —de acceso libre— se convertirá en un espacio de encuentro donde la cerveza artesana, la música en directo, la gastronomía y la cultura compartirán protagonismo en un ambiente abierto a todos los públicos", añadieron las mismas fuentes.
El festival reunirá a dieciocho maestros cerveceros procedentes de distintos puntos de Europa y España, "configurando una oferta de gran calidad y diversidad". Entre las firmas participantes se encuentran Fuerst Wiacek (Berlín), Letra Cerveja Artesanal Minhota (Portugal), Virtus (Burgos), Redneck Brewery (Cantabria), La Leving (Noruega), Bacterio Brewing CO (Móstoles), Basqueland (Guipúzcoa), DAi Craft Beer Somiedo (Asturias), Vamos a Beer (Segovia), Cotoya (Asturias), Juguetes Rotos (Argentina), Vereda (Palencia), La Chouffe (Bélgica), Tolibier’s (Asturias), 90 varas (Segovia), Banda (Galicia), Asgaya Cerveza Ecológica (Asturias) y The One (Getafe, Madrid) que acercarán al público diferentes estilos, procesos y propuestas dentro del panorama cervecero actual. A esta propuesta cervecera "se le suma una cuidada oferta gastronómica a cargo de ocho foodtrucks, que combinarán sabores locales e internacionales, contribuyendo a una experiencia pensada para disfrutar con todos los sentidos"
La música será, un año más, uno de los grandes ejes del festival. A lo largo del fin de semana habrá conciertos en directo con un cartel que reúne a 14 bandas que se irán alternando entre el espacio musical Roces y el Revibeer. Estarán “Midnite Sailors”, “Gemtonics”, “Ribano”, “Dixebra”,”Ochobre”, “La Güeriata DJ”, “The McKalister”, “Indocentes”, “Sacavera”, “Muñeca Rusa”, “Leo Jiménez”, “Bala”, “Los Juanes” y “Triple Malta”.
Pregón
El acto inaugural contará con el pregón de Greta García, campeona de España de carreras por montaña, cuya trayectoria deportiva y vinculación con el entorno natural "aportan un significado especial a esta edición".
Por otra parte, el festival incorpora este año importantes novedades. Entre ellas destaca la “Quedada Trailcervecera”, una iniciativa que combina deporte, naturaleza y cerveza artesana, y la grabación en directo del podcast “Birra en Ruta”, dirigido por Víctor Perezagua, que reunirá a varios de los maestros cerveceros participantes para dialogar sobre sus proyectos, procesos creativos y la realidad del sector.
La programación se completa con una exposición fotográfica de autores locales centrada en el mundo del trail en Langreo, y con la llegada del “Pozu Creativu”, un espacio abierto a diferentes disciplinas artísticas —ilustración, pintura, escultura, fotografía, cerámica o moda— que busca dar visibilidad al talento local y consolidar el festival como un evento cultural en sentido amplio.
Programa de actividades
Viernes 10 de abril
- 18:00 – Apertura del recinto (acceso libre)
- 18:30 – Saludo y recorrido institucional
- 19:00 – Pregón (Escenario Roces)
- 19:15 – Pinchada de barril y prueba popular
- 19:30 – Concierto: Midnite Sailors (Escenario Roces)
- 20:30 – Concierto: Gemtonics (Escenario Roces)
- 22:00 – Concierto: Ribano (Escenario Revibeer)
- 23:30 – Concierto: Dixebra (Escenario Revibeer)
- 01:30 – Concierto: Ochobre (Escenario Revibeer)
- 03:00 – DJ La Güeriata (Escenario Revibeer)
- 04:00 – Cierre del recinto
Sábado 11 de abril
- 10:30 – Quedada Trailcervecera
- 12:00 – Apertura del recinto (acceso libre)
- 12:00 – Grabación del podcast “Birra en Ruta” (Pinacoteca)
- 14:00 – Concierto: The McKalisters (Escenario Roces)
- 19:00 – Concierto: Indocentes (Escenario Roces)
- 20:30 – Concierto: Sacavera (Escenario Roces)
- 22:00 – Concierto: Muñeca Rusa (Escenario Revibeer)
- 23:30 – Concierto: Leo Jiménez (Escenario Revibeer)
- 01:30 – Concierto: Bala (Escenario Revibeer)
- 03:00 – DJ La Güeriata (Escenario Revibeer)
- 04:30 – Cierre del recinto
Domingo 12 de abril
- 12:00 – Apertura del recinto (acceso libre)
- 12:00 – El Pozu Creativu – Minifestival de arte
- 12:30 – Juegos infantiles con “Trastaes”
- 13:30 – Concierto: Los Juanes (Escenario Roces)
- 14:30 – Concierto: Triple Malta (Escenario Revibeer)
- 19:00 – Cierre del recinto
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