La experiencia inmersiva “Impulse” consolida a Mieres como referente en arte digital durante la Semana Santa

La experiencia interactiva “Impulse: playing with reality” congregó a cerca de 300 personas durante la Semana Santa en Mieres. El Ayuntamiento destaca el éxito de una propuesta cultural que durante cinco días atrajo a numeroso público al Mieres Centru Cultural (MCC). La actividad, organizada por la concejalía de Cultura, ofreció un innovador viaje a través de la creatividad, el caos y la intensidad del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) mediante una combinación de documental, videojuego y realidad mixta.

La iniciativa, galardonada con el premio a la excelencia en experiencias inmersivas en el Festival de Cine de Venecia, logró captar la atención de un público mayoritariamente mierense, aunque también participaron visitantes procedentes de otros concejos asturianos, según destaca la organización. La propuesta tuvo un marcado carácter intergeneracional, "con personas de todas las edades que durante 40 minutos se sumergieron en una experiencia que utiliza el juego como herramienta para comprender y sensibilizar sobre esta realidad".

Además del componente artístico y tecnológico, la actividad permitió generar espacios de diálogo en torno al TDAH, especialmente gracias a la participación de personas que conviven con este trastorno, lo que favoreció la reflexión y el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Buen encaje en la programación cultural

La concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, hizo un balance muy positivo de la iniciativa y destacó la importancia de este tipo de propuestas dentro de la programación cultural del concejo. “Con iniciativas como esta nos acercamos a la realidad que viven miles de personas y lo hacemos a través del juego para llegar mejor a los y las más jóvenes”, señaló la edil, quien subrayó que el éxito no solo se mide por la participación, sino también por la calidad e impacto de la experiencia.

Organizada por la concejalía de Cultura y comisariada por LEV, “Impulse: playing with reality” se enmarca en la línea de trabajo que en los últimos años apuesta por acercar a Mieres propuestas innovadoras en el ámbito del arte digital y las experiencias inmersivas, consolidando al concejo como un referente cultural en Asturias.