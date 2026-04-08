Ícaro Obeso analiza el modelo territorial asturiano en una chala en la Casa de La Buelga, en Ciaño

La Casa de La Buelga, en Ciaño, acoge este viernes a las 19.30 horas la presentación de “Un casino en plena selva”, el último trabajo del geógrafo y profesor Ícaro Obeso Muñiz, dentro de la programación de actos de la asociación Cauce del Nalón.

En este ensayo, que nace bajo la premisa de entender el territorio como una "casa común" sobre la que decidir colectivamente, el autor propone una mirada crítica a la gestión del suelo en el Principado. Partiendo de un verso de la canción “La flor de la manzana” de Nacho Vegas, Obeso analiza cómo la búsqueda de rentabilidad y la competitividad están definiendo la ordenación del territorio. El autor examina el impacto de las grandes áreas industriales, los centros comerciales y la transformación de las zonas rurales en destinos de segunda residencia. La obra funciona como un manifiesto que denuncia la falta de jerarquía en los planes urbanísticos y el uso de instrumentos legales que, a modo de comodines, amenazan con convertir Asturias en un escenario donde la banca siempre gana. Como profetiza Vegas en la canción, “Aún es blanca hoy la flor de la manzana, pero llegará un mañana, cuando la fruta se maya, luego queda la magaya y será nuestro el licor”.

El autor estará acompañado en el acto por el geógrafo Aladino Fernández y por la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera. La presentación cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Langreo.