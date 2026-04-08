Lena reclama a Educación el "inicio inmediato" de la reparación del colegio de Zurea: "La Consejería debe implicarse más con el concejo"

El Ayuntamiento de Lena ha exigido a la Consejería de Educación el "inicio inmediato" de las obras de cimentación en el colegio público de Zurea. Los estudiantes acuden a clase de forma provisional a la antigua casa del maestro, tras una obra de acondicionamiento finalizada por la administración local e iniciada por los vecinos de la localidad. La intervención permitió en enero que este inmueble entrara en servicio como escuela provisional, hasta que se repare la escuela.

La necesidad de este traslado temporal surgió tras detectarse deficiencias tanto en la cimentación como en el tejado del actual centro escolar de Zurea. Ante la imposibilidad de una reforma parcial, la Consejería de Educación inició los trámites para acometer una obra nueva que solvente de forma definitiva los problemas estructurales del colegio. La solución temporal de usar la casa del maestro, que en un futuro será un centro social, sirvió para que los estudiantes de Zurea pudieran seguir escolarizados en el pueblo.

"Exigimos el inicio inmediato de la obra. El Consistorio ha cumplido su parte del compromiso para evitar que los ocho alumnos del centro tuvieran que desplazarse fuera de la localidad al concluir la actuación en el centro social", destacó el gobierno local (IU).

El proyecto de acondicionamiento de la antigua casa del maestro supuso una inversión de 76.000 euros. Los vecinos de la localidad, por su parte, también colaboraron en las mejoras del centro, algo que permitió que esta obra estuviera muy avanzada.

Los responsables municipales también reclaman "una mayor implicación de la Consejería en el mantenimiento de los centros del concejo, equiparable al esfuerzo inversor del Ayuntamiento". Como "ejemplo" de su gestión, el Consistorio destacó "la instalación de un parque infantil y un baño adaptado en la escuela infantil, además de la reciente mejora del cierre perimetral" en el CRA de Campomanes. En este último centro se iniciará durante las vacaciones de verano el reasfaltado y pintado del patio, así como la mejora de los elementos de las pistas, como canastas y porterías.

Reunión

El equipo de gobierno señaló también que insistirá en "solicitar una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo. Tras varias peticiones realizadas --el 5 de febrero, el 10 de marzo y este mismo mes de abril-- la administración local busca que dicha Consejería aborde los proyectos pendientes, entre los que además de los anteriores también destaca la construcción de la techumbre del patio del colegio rural agrupado de Campumanes".