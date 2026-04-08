El nuevo mapa sanitario "atraerá" profesionales y nuevos servicios al Hospital de Mieres, asegura la consejera de Salud: "El paciente notará mejoras en la atención"

El nuevo mapa sanitario de Asturias, supondrá, según la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, una mejora para el Hospital Álvarez Buylla de Mieres, el centro sanitario de referencia en la cuenca del Caudal. La reorganización permitirá “atraer talento y ampliar los servicios” del Álvarez Buylla y en ningún caso el deterioro en las prestaciones.

Presentación del equipo directivo del área sanitaria II a los alcaldes del Caudal / LNE

La cuenca del Caudal se integra junto a Oviedo y Cangas del Narcea en el nuevo área sanitaria II. Concepción Saavedra acudió este miércoles al recién estrenado centro de salud de Lena para presentar al nuevo equipo directivo, encabezado por el gerente del área, Miguel Rodríguez, a los alcaldes de la comarca. En ese encuentro, la Consejera quiso dejar claro que la nueva organización busca “ser más eficientes, potenciar y aumentar la cartera de servicios y prestaciones de los hospitales comarcales, como es el Hospital de Mieres, atrayendo profesionales y aumentando o ampliando los servicios que se puedan prestar".

Atracción de profesionales

Uno de los puntos clave de esta reforma es la capacidad de atracción y retención de profesionales. Según ha explicado la Consejera, “al integrar los centros en áreas de gestión más amplias y dinámicas, los profesionales sanitarios no perderán el contacto con la tecnología de última generación, los equipamientos más modernos y las terapias de vanguardia, lo que convierte a estos puestos de trabajo en destinos mucho más atractivos para los facultativos”.

Estructuralmente, el nuevo mapa se apoya en una visión de red donde la colaboración es fundamental. Al conformar un área de salud unificada que engloba a Cangas, Oviedo y Mieres, “cualquier dificultad asistencial o problema de gestión en una zona se convierte en un reto compartido por todo el área”. Esta integración multiplica la capacidad de resolución del sistema, permitiendo que los recursos se muevan con mayor agilidad allí donde sean necesarios y “asegurando que un problema en Mieres sea también una prioridad para los recursos de Oviedo o Cangas”.

Tranquilidad para los vecinos

Una de las claves de la visita fue enfatizar que el cambio no supondrá inconvenientes, sino todo lo contrario, para los pacientes. La Consejera ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos asegurando que “no se va a cerrar ningún dispositivo sanitario, ni centro de salud, ni consultorio, ni hospital de cabecera, ni hospital universitario”, sino que “el paciente va a notar el cambio en la mejora de la atención sanitaria y en los tiempos, pero no en cuanto cuando se levante por la mañana para acudir a su centro de salud, que será el mismo consultorio o al mismo hospital de cabecera que tenía hasta ahora”.

Para facilitar esta transición al nuevo mapa sanitario de Asturias, se introduce la figura de los directores territoriales, “quienes actuarán como interlocutores directos en el hospital para toda la comarca, coordinando de manera integral la atención primaria, la hospitalaria y la salud mental”. Saavedra también destacó que “en el plano administrativo y de gestión, el nuevo modelo busca una mayor eficiencia económica y una drástica reducción de la burocracia, lo que se traducirá en una atención más ágil y en la reducción de los tiempos de espera para los pacientes”.

El gerente del área en la que se integra la comarca del Caudal, Miguel Rodríguez, que llega tras haber ejercido de gerente en el área avilesina, apuntó recientemente que su equipo pondrá el foco en una gestión más ágil y coordinada, con el fin de optimizar los recursos disponibles y dar una respuesta más rápida a los pacientes. Entre las líneas de actuación, señaló la revisión de circuitos asistenciales, el refuerzo de determinadas especialidades con mayor demanda y la mejora de la coordinación entre atención primaria y hospitalaria.

Con la idea de situar al paciente en el centro de todas sus actuaciones, Miguel Rodríguez inicia esta nueva etapa con el compromiso de trabajar "de forma organizada y cercana, para acercar las prestaciones sanitarias a la ciudadanía y garantizar una atención de mayor calidad".