San Martín premia a la magistrada Eloína González Orviz, a la tertulia Les Comadres y a las nonagenarias del concejo
Leontina Suárez, Amalia Orviz y Pilar Blanco recibirán el homenaje durante una comida en el Pozo Sotón
Leontina Suárez Bernardo (Blimea, 93 años) y Amalia Orviz Álvarez (Gueria de Carrocera, 94 años) y Pilar González Blanco (Blimea, 89 años) recibirán este viernes el homenaje de sus vecinos de San Martín del Rey Aurelio. Será en la comida de hermandad que la concejalía de Igualdad organiza todos los años para cerrar el calendario de actividades en torno al 8M. La cita será a las 14.00 horas en el Pozo Sotón.
La cita, a la que asistirán más de 160 personas busca “visibilizar a través de la figura representativa de las nonagenarias el papel relevante que estas mujeres y las generaciones a las que pertenecieron desempeñaron a lo largo de nuestra historia reciente con sus contribuciones decisivas en diferentes ámbitos, y trasladarles todo nuestro reconocimiento y afecto”, explica la concejala de Igualdad, Gema Suárez Torre. del
En el transcurso del acto, la concejalía de Igualdad hará entrega a su vez de la distinción Mujer del Siglo XXI a la jueza Eloína González Orviz, natural de Ciriego Medio, en la parroquia del Cocañín. González Orviz es magistrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo. La Mujer del Siglo XXI ejerció buena parte de su carrera profesional como abogada y jueza en Barcelona, hasta su regreso al Entrego en 2021. Ha sido también docente en la Universidad Oberta de Catalunya y es autora de diferentes publicaciones jurídicas y literarias, como “El silencio que guarda los secretos”. En breve publicará su nueva novela, “La Sospecha del mal”.
Por otra parte, como novedad este año habrá una tercera distinción, en este caso para la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón, que recibirá el reconocimiento de la concejalía de Igualdad a sus 40 años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y por la igualdad efectiva de género.
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