Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

San Martín premia a la magistrada Eloína González Orviz, a la tertulia Les Comadres y a las nonagenarias del concejo

Leontina Suárez, Amalia Orviz y Pilar Blanco recibirán el homenaje durante una comida en el Pozo Sotón

Comida de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en el Pozo Sotón

Comida de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en el Pozo Sotón / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio)

Leontina Suárez Bernardo (Blimea, 93 años) y Amalia Orviz Álvarez (Gueria de Carrocera, 94 años) y Pilar González Blanco (Blimea, 89 años) recibirán este viernes el homenaje de sus vecinos de San Martín del Rey Aurelio. Será en la comida de hermandad que la concejalía de Igualdad organiza todos los años para cerrar el calendario de actividades en torno al 8M. La cita será a las 14.00 horas en el Pozo Sotón.

La cita, a la que asistirán más de 160 personas busca “visibilizar a través de la figura representativa de las nonagenarias el papel relevante que estas mujeres y las generaciones a las que pertenecieron desempeñaron a lo largo de nuestra historia reciente con sus contribuciones decisivas en diferentes ámbitos, y trasladarles todo nuestro reconocimiento y afecto”, explica la concejala de Igualdad, Gema Suárez Torre. del

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

En el transcurso del acto, la concejalía de Igualdad hará entrega a su vez de la distinción Mujer del Siglo XXI a la jueza Eloína González Orviz, natural de Ciriego Medio, en la parroquia del Cocañín. González Orviz es magistrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo. La Mujer del Siglo XXI ejerció buena parte de su carrera profesional como abogada y jueza en Barcelona, hasta su regreso al Entrego en 2021. Ha sido también docente en la Universidad Oberta de Catalunya y es autora de diferentes publicaciones jurídicas y literarias, como “El silencio que guarda los secretos”. En breve publicará su nueva novela, “La Sospecha del mal”.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, como novedad este año habrá una tercera distinción, en este caso para la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón, que recibirá el reconocimiento de la concejalía de Igualdad a sus 40 años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y por la igualdad efectiva de género.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  4. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  6. Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
  7. La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final
  8. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal

Hallado el cuerpo sin vida de Ramón Isidro González, el montañero desaparecido que no regresó a su casa en Oviedo

Hallado el cuerpo sin vida de Ramón Isidro González, el montañero desaparecido que no regresó a su casa en Oviedo

Mucho más que cañas: guía para no perderse nada del festival de cerveza artesana de Langreo, que contará con 18 productores de medio mundo y 14 conciertos

Mucho más que cañas: guía para no perderse nada del festival de cerveza artesana de Langreo, que contará con 18 productores de medio mundo y 14 conciertos

San Martín premia a la magistrada Eloína González Orviz, a la tertulia Les Comadres y a las nonagenarias del concejo

San Martín premia a la magistrada Eloína González Orviz, a la tertulia Les Comadres y a las nonagenarias del concejo

Ícaro Obeso analiza el modelo territorial asturiano en una chala en la Casa de La Buelga, en Ciaño

Ícaro Obeso analiza el modelo territorial asturiano en una chala en la Casa de La Buelga, en Ciaño

De la vanguardia del Pozo Santa Bárbara a la veteranía de Víctor Manuel en el trimestre cultural de Mieres

De la vanguardia del Pozo Santa Bárbara a la veteranía de Víctor Manuel en el trimestre cultural de Mieres

El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

Valgrande-Pajares cierra la temporada con más nieve y más polémica de los últimos años mientras Fuentes ve la luz al final del túnel

Valgrande-Pajares cierra la temporada con más nieve y más polémica de los últimos años mientras Fuentes ve la luz al final del túnel

Abierto el plazo para participar en Laviana Ecuestre, la gran feria del caballo del concejo

Abierto el plazo para participar en Laviana Ecuestre, la gran feria del caballo del concejo
Tracking Pixel Contents