"Supermiércoles" de protestas en Langreo: dos concentraciones vecinales, otra por el deterioro de los colegios y una más por los malos olores confluyen en el Ayuntamiento (con réplica del Alcalde)

Si Estados Unidos tiene su “Supermartes”, Langreo ha tenido su “Supermiércoles”. Hasta cuatro colectivos se concentraron ante el Ayuntamiento para gritar sus reivindicaciones, una gran manifestación con importante presencia de Policía Nacional y Local. Participaron madres y padres de alumnos de los colegios Eulalia Álvarez Lorenzo (La Felguera), La Llamiella (Riaño), Gervasio Ramos y José Bernardo de Sama; vecinos de la calle José Álvarez Valdés del barrio del Puente, la plataforma contra los malos olores en La Felguera y vecinos de Pénjamo. Todos tienen algo que reclamar al equipo de gobierno de IU y así se lo hicieron saber en una gran concentración antes del inicio del Pleno correspondiente al mes de marzo, que se celebró este miércoles como sesión extraordinaria. Un Pleno, por cierto, con una estética diferente a lo habitual ya que en medio del salón estaba el colchón en el que duermen los vecinos de El Puente que llevan diez días encerrados en el consistorio.

Manifestación ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza / Juan Plaza

En total se reunieron algo más de 150 personas en una jornada reivindicativa que el alcalde, Roberto García se tomó “con paciencia, con amabilidad y dando la cara”. Esas protestas se deben, en algunos casos y en su opinión a “incompetencia del Principado e incompetencia de gobiernos anteriores, pero las escusas son como las orejas: todos como mínimo tenemos dos. Nosotros también tenemos parte de responsabilidad y por supuesto que estamos dispuestos a asumirla y a poner todo lo que haga falta para solucionarlo".

Vecinos del barrio de El Puente en la manifestación ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza / Juan Plaza

Expropiaciones en El Puente

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio langreano de El Puente, viven “con el miedo en el cuerpo” por el plan del Principado para expropiar 50 viviendas y construir tres bloques de pisos de alquiler asequible. Los vecinos cumplieron este miércoles diez días de encierro en el Ayuntamiento y se manifestaron en la calle. Verónica Núñez, portavoz del colectivo, defendió que los vecinos no rechazan en ningún momento un plan de mejora del barrio “lo que no nos parece normal es que se tiren viviendas habitadas cuando hay muchísimo espacio vacío para poder hacer las casas que quieren hacer".

A estos vecinos les respondió el alcalde que “no hay ni uno solo de ellos que haya recibido una carta de expropiación” y enfatizó que “no se ha firmado ningún acuerdo para expropiar viviendas”. El proyecto debe ser aprobado por el Pleno municipal para que posteriormente el ayuntamiento rubrique un convenio de actuación con el Principado

Manifestación de las asociaciones de madres y padres de cuatro colegios ante en Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza / Juan Plaza

Colegios

El colectivo con mayor representación en la concentración fue el de la educación. Madres, padres y alumnos de cuatro colegios de Langreo que denuncian el mal estado de los edificios, con paredes que se caen, calefacciones que no funciona, patios inutilizados por el mal estado del pavimento. Mil y un daños que se han ido acumulando con el paso de los años. Marlene Pérez, secretaria de la AMPA del José Bernardo ejerció de portavoz de los cuatro colegios para exigir “un compromiso firme para llevar a cabo las mejoras”. Las familias afirman que los centros educativos “están abandonados, las ventanas se caen, las puertas no abren…” y reclaman “una planificación para solucionar todos esos problemas”. El alcalde reconoció que “probablemente” como padre de alumnos, “debería estar ahí con ellos”, detrás de la pancarta. Sí que quiso mostrar su “cercanía” a los manifestantes a los que en su opinión “tenemos que dejar de marear como si fuesen pelotas de ping-pong diciendo que si es competencia del Ayuntamiento o del Principado”. Roberto García recordó que él mismo y la consejera de Educación se han comprometido a que Ayuntamiento y Principado elaboren un plan de varios años “para ir acometiendo reformas que puedan garantizar la mejora de los centros educativos y en especial la seguridad”. Eso sí, quiso dejar claro que “no vamos a arreglar en un mes lo que no se ha hecho en 50 años, que son los que tienen algunos colegios y que es la vida útil del hormigón con el que fueron construidos”.

Miembros de la plataforma contra los malos olores en La Felguera en la protesta ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza / Juan Plaza

Malos olores en La Felguera

Un grupo de vecinos de La Felguera, tapándose la boca con mascarillas, quisieron dejar patente el malestar de todo el distrito langreano por los malos olores que sufren desde hace dos años a causa de la actividad de una empresa de reciclaje de plásticos. Piden directamente que la compañía abandone el concejo y acusan al consistorio de cierta laxitud. Alfredo Turrado afirmó que esos “olores nauseabundos” impiden a los vecinos “abrir las ventanas”. “Los mosquitos nos acosan y no sabemos lo que estamos respirando” por eso “estamos aquí para conseguir que la empresa se vaya, no la queremos en Langreo, al lado de nuestras casas y contaminando nuestras vidas”. El Ayuntamiento tiene abiertos dos expedientes sancionadores contra la empresa después de haber contratado un estudio de un equipo de olfateadores.

“Si nos dejamos llevar por las ganas, probablemente todos nosotros estaríamos delante de esa empresa pidiendo su cierre”, concedió el alcalde, pero apuntó que si se hace eso “nos exponemos a un largo proceso judicial”. Por eso “debemos ir dando pasos firmes pero despacio para que no el proceso no se vuelva contra nosotros”.

Vecinos de Pénjamo durante la manifestación ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza / Juan Plaza

Abandono de Pénjamo

Pénjamo fue uno de los barrios con más vida de Langreo pero el cierre de las piscinas en 2010 y su derribo el año pasado ha provocado que la zona se ha ido deteriorando. “Pénjamo tenía unas piscinas, era un barro digno que tenía futuro, pero se las quitaron y dejaron una zona renaturalizada, tan renaturalizada que solo faltan Tarzán y la mona Chita”, resumió en alcalde de Langreo ante la protesta vecinal. Eso sí, Roberto García dejó claro que “es competencia del Principado” recuperar esa zona. El alcalde de barrio de Pénjamo, Julio Terente, denunció en ese aspecto que “por allí no ha aparecido nadie”.

Deportividad municipal ante una manifestación vecinal que ha dejado ver las costuras de Langreo.