Valgrande-Pajares cierra la temporada con más nieve y más polémica de los últimos años mientras Fuentes ve la luz al final del túnel

Las estaciones de esquí asturianas han vivido la mejor temporada de nieve de los últimos años pero en el caso de Valgrande-Pajares también ha sido la más polémica, con acusaciones que han llegado hasta los tribunales.

En cuanto al número de usuarios, el Principado no ha hecho públicos aún los datos. Sí lo ha hecho la Diputación de León con sus estaciones. En San Isidro han esquiado esta temporada un total de 143.020 personas y Leitariegos ha recibido 41.689 visitantes.

Esquiadores en Valgrande. / LNE

Valgrande Pajares, 107 días de apertura

Volviendo a Pajares, durante la campaña, que arrancó el 22 de diciembre y se prolongó hasta el cinco de abril, el complejo lenense abrió sus pistas un total de 107 días. Eso sí, de esos, tan solo 35 se pudo esquiar en toda la estación. Esas más de un centenar de jornadas de esquí contrastan con la temporada anterior, la de 20024-2025, la peor en cuanto a innivación de los últimos 25 años y en la que Valgrande-Pajares solo pudo abrir un total de 44 días.

Más nieve que los últimos años

El director de la estación, Javier Martínez, se mostró satisfecho “por superar las medias de cantidad de nieve de las tres últimas temporadas”. Respecto a los conflictos internos y a las quejas de los usuarios, Martínez prefiere “no entrar en valoraciones” aunque sí señala que “alguien debería darse cuenta de que la cosa no funciona bien cuando Pajares ha sido la estación de todo el Sistema Central y de toda la Cordillera Cantábrica que más días ha cerrado total o parcialmente a lo largo de la temporada”. De los 107 días de apertura, 27 abrió solo la cinta de la zona baja y 45 se pudo esquiar solo en media estación (la zona alta). A eso se debe sumar en toda la campaña no han funcionado los remontes de El Tubo, Fuentelareina y la cinta de la zona alta.

David Orihuela

Asociación Nieve y Montaña de Asturias

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que integra a empresarios, clubes y colectivos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, muy combativa durante toda la temporada con la gestión de la estación lenense, tampoco quiere avivar de nuevo la polémica y prefieren quedarse con lo positivo, una temporada “buenísima” en cuanto a innivación. Eso sí, no esconden que lamentan “la cantidad de días de cierre de los remontes”.

Otro aspecto que recalcan una vez guardados los esquís es su “confianza en que los anuncios de inversión del Principado para Pajares empiecen a materializarse este verano”.

Inversiones previstas

El importe ya comprometido por el Principado asciende a 1.210.000 euros que se invertirán en obras durante este verano. El proyecto incluye rutas, sendas, miradores y revegetación de pistas, así como el inicio del bikepark. La totalidad de la fase II del plan de inversiones en Pajares, que tiene, que culminarse en 2027, asciende a un total aproximado de 10 millones de euros.

Con estos datos, desde la Asociación Nieve y Montaña de Asturias se muestran “confiados y esperanzados con unos proyectos anunciados por el Principado que son buenos para el sector de la nieve y montaña de Asturias”.

VIDEO: David Montañés / FOTO: Fernando Rodríguez

Fuentes de Invierno ve la luz

En cuanto a Fuentes de Invierno, ha vivido la temporada más esperada desde nació la estación, y no por la gran cantidad de nieve, que también, sino porque el pasado 5 de marzo por fin se conectaba a la red eléctrica y apagaba los molestos y contaminantes generadores con los que el complejo allerano había funcionado desde sus orígenes. Durante el acto oficial de conexión a la red, el presidente del Principado, Adrián Barbón explicó que su gobierno tramita la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno, vigente desde 2004, paso imprescindible para acometer una inversión estimada en 20 millones de euros. El plan contempla nuevas pistas, telesquís para descongestionar la zona de debutantes, mejoras en la producción de nieve, ampliaciones de edificios y servicios y la apertura de la estación a actividades fuera de la temporada invernal.

Las dos estaciones entran ahora en letargo, con actividades en verano en Pajares, y se preparan para la próxima temporada, que todos desean con mucha nieve y más tranquilidad en los despachos.