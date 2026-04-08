De la vanguardia del Pozo Santa Bárbara a la veteranía se Víctor Manuel en el trimestre cultural de Mieres

Mieres ya tiene trazada su hoja de ruta cultural de aquí al verano, una programación que va de la tradición a la vanguardia, de Víctor Manuel a una nueva exposición en el Pozo Santa Bárbara. Abril estará protagonizado por la Folixa na primavera, del día 17 al 19, que contará con las actuaciones de “Llan de Cubel" , Xosé Lois Romero, Nando Agüeros y o el grupo folk irlandés "Dervish". Abril será también el mes de celebración del 30 aniversario de la Banda de Gaites de Mieres, que además de desfilar por las calles repasará su trayectoria con una exposición en la Casa de Cultura.

Desde la concejalía de Memoria Democrática y en forma de canción protesta, se organiza un concierto con un gran elenco de artistas alzarán sus voces en “Música para una Revolución” el sábado 25 de abril, donde sonarán versiones de Aute, a Silvio Rodríguez o Barricada.

Asistentes a una muestra artística en el pozo Santa Bárbara, | / FERNANDO RODRÍGUEZ

Exposición de Dionisio González

El mes de mayo alumbrará, como cita ineludible, a partir del día 14 y hasta el 16 de agosto, una nueva exposición en el Pozo Santa Bárbara, “La Revuelta y la Nieve” de Dionisio González, que conjuga la memoria minera, la arquitectura y el futuro digital.

Para darle el toque alegre y musical a mayo la propuesta pasa por viajar en el tiempo con el maravilloso espectáculo “Donna y las Dynamos” el sábado 16 y su tributo al grupo “Abba”. El viernes 29, llegan “Querida Margot”, grupo asturiano que ya ha despegado y va a volar muy alto.

Mayo acogerá también Jornadas sobre las Necesidades Educativas y el Bienestar Integral, organizadas desde la concejalía de Salud y la XI Gala del Deporte orquestada desde la concejalía de Deportes.

Una cita que ya se ha hecho casi obligatoria en esta época es el Trail Picu Llosorio que tendrá lugar el domingo 17.

Para concluir el mes, una obra de teatro familiar, “Las embotelladoras de sueños” una combinación de circo, música, magia… Que invitará a soñar.

En junio, el protagonismo es para las fiestas patronales de San Xuan, con un programa propio diseñado para deslumbrar y llenarlo todo de magia y fuego como es tradición en esta festividad. El Ayuntamiento de Mieres tan solo ha desvelado algunos actos, como el espectáculo de Ángel Martín para el que quedan muy pocas entradas, o el concierto de Víctor Manuel en el pozo Barredo con una producción que el artista nunca ha presentado en su concejo natal.