De 50.000 mineros a 25.000 turistas: el pozo Sotón, símbolo de la nueva vida de la minería asturiana

A finales de los años sesenta se calcula que había en Asturias unos 50.000 mineros. Solo Hunosa contaba a principios de los 70 con cerca de 27.000 trabajadores en plantilla. La empresa pública ya no extrae carbón en la región pero, pese a no tener actividad en ninguno de sus pozos, sigue contando por miles el número de personas que se enfundan el mono de faena para ir al encuentro de la hulla bajo tierra. La minería ha dado paso al turismo industrial. Son ya 25.000 los visitantes que han bajado al Pozo Sotón para disfrutar de una experiencia única en España.

La experiencia turística del Pozo Sotón ha alcanzado un nuevo hito, consolidándose como uno de los proyectos de turismo industrial más singulares del norte del país y como un referente en la reconversión del patrimonio minero asturiano. Ubicado en San Martín del Rey Aurelio, este emblemático pozo, catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, permite a los visitantes descender a 500 metros bajo tierra y convertirse durante unas horas en “mineros por un día”. Tras una década organizando estas visitas, Miguel Ángel García y su hijo Jaime García, ambos de Castellón, han sido quienes han roto la barrera de los 25.000 turistas.

Miguel Ángel García y su hijo Jaime García, tras la visita. / Foto cedida a LNE

El proyecto impulsado por Hunosa en la comarca del Nalón ofrece una inmersión real en el trabajo que durante décadas marcó la vida económica y social del territorio. Equipados con casco, lámpara y mono de trabajo, los visitantes recorren galerías originales de la explotación minera, barrenando, picando carbón y transitando por los mismos pasillos que durante generaciones recorrieron los trabajadores del sector. La visita está guiada por antiguos mineros, que comparten su experiencia personal y transmiten el valor humano y cultural de una profesión que definió la identidad de las cuencas.

Medidas de seguridad

Hunosa destaca que "la singularidad del entorno y las estrictas condiciones de seguridad obligan a reducir el tamaño de los grupos, por lo que cada jornada solo pueden acceder unas pocas personas al interior de la mina". Por este motivo, alcanzar la cifra de 25.000 visitantes "resulta especialmente significativo y refleja el creciente interés por este tipo de turismo experiencial". La demanda se ha incrementado de forma notable desde el final de la pandemia, hasta alcanzar las 4.500 visitas registradas en 2025.

El Pozo Sotón cuenta con más de 140 kilómetros de galerías subterráneas, una parte de las cuales puede recorrerse durante la visita, tanto a pie como a bordo del tren que transportaba a los mineros desde la caña hasta los frentes de trabajo. Los visitantes pueden elegir entre un recorrido largo, de entre cuatro y cinco horas, o una visita más corta de dos horas y media, adaptada a quienes buscan una primera aproximación a la experiencia minera.

Doble recorrido

La instalación completa su oferta con recorridos exteriores y con el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), que organiza actividades para escolares, visitas teatralizadas y programas educativos gestionados por la Fundación Laboral Santa Bárbara. Además, la antigua casa de aseos ha sido rehabilitada para acoger conciertos, ferias, congresos y exposiciones, ampliando los usos culturales del complejo.

La reconversión del Pozo Sotón, cuya extracción carbonífera cesó en 2014, "se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para las cuencas mineras", subrayan los portavoces de Hunosa. Apenas un año después del cierre, la empresa pública puso en marcha este proyecto pionero que ha permitido preservar el patrimonio industrial, generar actividad económica y mantener viva la memoria del carbón para las nuevas generaciones.