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Los alcaldes avalan el plan para remodelar el Corredor del Nalón: "Hablamos de más de cuatro kilómetros de tercer carril; mejorará mucho la circulación"

"Ojalá se pudiera desdoblar hasta Pola de Laviana, pero hay que poner los pies en el suelo y los técnicos no lo ven viable", señaló Marcelino Martínez, presidente de la Mancomunidad, tras la reunión de los regidores con el consejero de Movilidad

el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo (mostrando los planos); el alcalde de Langreo, Roberto García; el presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; el alcalde de Laviana, Julio García; y el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández.

el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo (mostrando los planos); el alcalde de Langreo, Roberto García; el presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; el alcalde de Laviana, Julio García; y el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández. / M. Á. G.

Miguel Ángel Gutiérrez

Sotrondio

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, acudió este jueves a Sotrondio para presentar a los cinco alcaldes de la Mancomunidad del Nalón el estudio técnico de alternativas encargado por su departamento para mejorar la circulación en el Corredor del Nalón. El estudio se inclina por mejorar los accesos y carriles adicionales en algunos tramos de la calzada, en lugar de afrontar el desdoblamiento, considerado inviable por los técnicos. Los regidores del Nalón, a falta de un análisis más exhaustivo de la documentación recibida, avalaron un proyecto que "será beneficioso para la circulación al Valle del Nalón y para evitar accidentes".

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La propuesta abarca, según el Principado, "una batería de actuaciones que buscan incrementar entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad actual de la vía gracias a la intervención en ocho de sus enlaces y la creación de carriles adicionales, que permitirían disponer de un tercer carril en buena parte del recorrido. Además, facilitar las incorporaciones y salidas en los nudos de conexión llevará aparejada una mayor fluidez de la circulación y una mejora sustancial de las condiciones de seguridad".

Los enlaces sobre los que está previsto intervenir están en La Felguera, Ciaño, El Entrego, la salida al centro comercial Valle del Nalón, Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana. "La previsión es que la primera de las actuaciones sea sobre el nudo de Ciaño", en el que una glorieta sustituirá al cruce actual, y que "la redacción del proyecto se licite este año", señaló Calvo, que acudió acompañado por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y por el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro.

Seguridad

Los trabajos permitirán "aumentar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos en que los estudios técnicos detectan la necesidad de acometer mejoras. También se reforzará la iluminación para aumentar la visibilidad en este nudo viario. La propuesta persigue eliminar giros directos conflictivos en el corredor y jerarquizar movimientos para separar tráficos locales y de paso".

La actuación que se ejecutará en el nudo de Ciaño.

La actuación que se ejecutará en el nudo de Ciaño. / Gobierno de Asturias

Calvo aseguró que "nos habíamos comprometido con los alcaldes a que ellos fueran los primeros en conocer de manera exhaustiva el resultado de este estudio de alternativas y que ya nos ha permitido establecer conclusiones". Añadió que el hecho de ejecutar la obra por fases "simplifica muchísimo tanto su tramitación administrativa como ambiental, que se reduce al mínimo posible, uno de los elementos clave para poder trabajar rápido". El Consejero señaló que los vecinos podrán ver resultados a "corto plazo. Las necesidades, sobre todo relacionadas con la seguridad vial, en algunos tramos concretos entendemos que son urgentes".

Concretó que "vamos a entrar en detalle en este documento, que una vez visto con los alcaldes estará prácticamente ya finiquitado, para ser aprobado", si bien "tenemos todavía algún margen para introducir alguna mejora de detalle con las aportaciones. Hemos hecho un trabajo realista porque quienes estamos en el Gobierno tenemos que dar soluciones reales, no nos podemos permitir otro tipo de cuestiones".

Alcaldes

El presidente de la Mancomunidad del Nalón y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, señaló que "tendremos que estudiar las alternativas que aparecen en el documento", si bien, como primer análisis, señaló que "todo lo que se haga (en el Corredor) puede mejorar la circulación. Sobre lo de ir a la alternativa del desdoblamiento, nosotros no somos técnicos. Tenemos que atenernos a lo que los técnicos nos digan. Si no es viable, pues no vamos a tirarnos nosotros diciendo que sí que es viable, no somos técnicos. Según el informe, para desdoblarlo te llevarías por delante casas y equipamientos deportivos y educativos".

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"Ojalá se pudiera desdoblar hasta Pola de Laviana. O hasta Rioseco. Pero hay que poner los pies en el suelo y los técnicos no lo ven viable". Insistió Martínez en que "estas alternativas que traen claro que serán algo beneficioso para la circulación al Valle del Nalón y para evitar esos accidentes". "Nos han presentado unas alternativas muy razonables y muy interesantes. Estamos hablando de más de cuatro kilómetros de tercer carril, que va a mejorar mucho la circulación".

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