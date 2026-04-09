Las estaciones asturianas superan los 67.000 esquiadores y avanzan hacia una gestión conjunta con León, donde esquiaron esta campaña más de 180.000 personas

Las estaciones invernales asturianas, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, acaban de cerrar la campaña con un total de 67.374 usuarios, lo que supone un incremento del 32 por ciento respecto al año pasado, cuando se contabilizaron 50.950 visitantes. El balance confirma la recuperación de la actividad tras varias temporadas marcadas por la escasez de nieve, aunque las cifras aún se sitúan por debajo de los mejores registros del siglo, ya que en varias ocaiones se superaron las 120.000 visitas entre los complejos de Lena y Aller.

El Gobierno regional destaca que la temporada ha estado marcada no solo por la mejora en la afluencia de esquiadores, sino también por importantes avances en la modernización de ambas estaciones. El Ejecutivo autonímico destaca como uno de los hitos más destacados la electrificación de Fuentes de Invierno, culminada tras su conexión con la red de San Isidro. El pasado 5 de marzo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, participó en el apagado simbólico de los antiguos generadores de gasoil, un gesto que simboliza un antes y un después para la estación allerana.

Esta actuación, impulsada en colaboración con la Diputación de León, ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros y permitirá garantizar "un funcionamiento más eficiente, sostenible y seguro". La medida se enmarca dentro de la estrategia conjunta de Asturias y León para "reforzar el papel de las estaciones de montaña y adaptarlas a los nuevos retos climáticos y energéticos".

En esta línea, ambas administraciones, la asturiana y la leonesa, trabajan ya en la definición del modelo jurídico que permitirá la gestión conjunta de las cuatro estaciones del entorno: Fuentes de Invierno, Valgrande-Pajares, San Isidro y Leitariegos. El objetivo es "optimizar recursos, mejorar la coordinación y potenciar el uso de los complejos durante todo el año, con una visión estratégica compartida que permita hacer frente a la reducción de las nevadas y diversificar la oferta turística".

Además, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte sometió a información pública el pasado mes de enero el proyecto para optimizar el dominio esquiable de Fuentes de Invierno. La iniciativa contempla alcanzar los 16 kilómetros de pistas, incorporar nuevos telesquíes, mejorar los servicios y avanzar en la restauración ambiental para facilitar en el futuro la conexión física con San Isidro.

Polémica e inversiones

Por su parte, Valgrande-Pajares, estación azotada por numerosos problema de gestión que han puesto en debate hasta la seguridad de las pistas, con intervención incluida de la Fiscalía, afronta también una nueva fase de transformación. El Principado ha autorizado varias actuaciones incluidas en la segunda fase del plan de modernización, con una inversión de 992.699 euros destinada a reforzar la oferta durante todo el año. Entre las mejoras previstas figuran la creación de nuevos miradores en Cuitunigru, la mejora de rutas y senderos, la finalización del circuito de esquí de fondo y la construcción de un bikepark, además de trabajos de integración paisajística.

Posteriormente, se instalarán un telesilla de pinza fija y nuevos sistemas de iluminación, elementos clave para ampliar horarios y diversificar las actividades deportivas y turísticas. El proyecto global de reconstrucción y modernización del equipamiento de Pajares supondrá una inversión cercana a los 20 millones de euros, incluyendo los diez ya destinados a la telecabina y las futuras actuaciones previstas.

A pesar del balance positivo, la comparación con las estaciones leonesas evidencia el margen de crecimiento del sector. San Isidro ha registrado esta temporada 143.020 esquiadores y Leitariegos ha recibido 41.689 visitantes, cifras sensiblemente superiores a las de los complejos asturianos.

Más días de actividad

En el caso de Valgrande-Pajares, la temporada ha sido una de las mejores en cuanto a nieve de los últimos años, aunque también ha estado marcada por la polémica. La campaña, que comenzó el 22 de diciembre y se prolongó hasta el 5 de abril, permitió abrir la estación durante 107 días, si bien solo en 35 jornadas se pudo esquiar en la totalidad del dominio. El dato contrasta con la temporada 2024-2025, la peor de los últimos 25 años en innivación, cuando el complejo solo pudo abrir 44 días.

El Gobierno de Asturias mantiene su apuesta por las estaciones de montaña "como motor de desarrollo económico y turístico en los valles de Aller y Lena, combinando la modernización tecnológica con la sostenibilidad ambiental". Las inversiones en marcha, sostiene la administración autonómica, "buscan consolidar unas instalaciones más competitivas, conectadas y preparadas para afrontar los desafíos de los próximos años".