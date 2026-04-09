Diez empresas compiten por diseñar la nueva nave municipal de Mieres (que aspira a ser la más moderna de la comarca)

Un total de diez empresas se han presentado a la licitación para redactar el proyecto técnico y asumir la dirección de obra de la futura nave municipal de servicios de Mieres, una infraestructura considerada clave dentro del plan de modernización que el gobierno local de IU impulsa desde hace años para mejorar la prestación de los servicios públicos. La nave, que tendrá una superficie de 7.410 metros cuadrados —equivalente a un campo de fútbol FIFA—, cuenta con un presupuesto total estimado de 5,2 millones de euros, incluyendo el contrato de redacción y dirección de obra.

El proceso de licitación finalizó el pasado 8 de abril y ahora las ofertas serán evaluadas para adjudicar el contrato, que permitirá iniciar el diseño de esta nueva sede logística municipal. La instalación se ubicará en la zona de Sueros, junto al Centro de Transportes, y servirá como centro de almacenamiento y coordinación de materiales, vehículos y maquinaria de las distintas áreas municipales.

Mejora de los servicios

La construcción de la nave forma parte de la estrategia municipal de modernización de los servicios públicos, "que en los últimos años ha incluido la renovación de vehículos, la adquisición de nueva maquinaria y la reorganización de equipos de trabajo para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio a la ciudadanía".

El proyecto se desarrollará bajo criterios de arquitectura industrial sostenible, priorizando el aprovechamiento de la luz natural, el aislamiento térmico de alto rendimiento y la posible integración de energías renovables, como la fotovoltaica. Además, el diseño incluirá un plan de gestión de residuos, zonas verdes y un proyecto de urbanización y paisajismo que garantice la integración de la nave en su entorno.

Con esta nueva instalación, el Ayuntamiento de Mieres busca contar con "la nave municipal más moderna y eficiente de la comarca, capaz de adaptarse a las necesidades del municipio durante las próximas décadas y optimizar la gestión de todos los recursos públicos".