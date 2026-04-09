El gobierno socialista de San Martín e IU pactan un presupuesto municipal de 13,7 millones, "el mayor en la historia del concejo""
El resto de formaciones representadas en la Corporación votaron en contra
El pleno municipal Extraordinario celebrado este jueves en San Martín del Rey Aurelio ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y el grupo municipal de Izquierda Unida, a los presupuestos municipales de 2026, por un importe de 13,7 millones de euros, dos millones de euros más respecto al ejercicio anterior. "La aprobación del presupuesto, que es el resultado de un acuerdo previo alcanzado entre PSOE e IU, permite dotar al concejo de unas cuentas sólidas y realistas, que priorizan una mayor calidad de vida de los vecinos y vecinas", señalaron ambas formaciones. El resto de partidos representados en la Corporación (PP. agrupación de electores y Arranca San Martín) votaron en contra.
El consenso sobre las cuentas, explican, ha sido "fruto del diálogo y del trabajo constructivo entre los dos partidos políticos", dando como resultado "la aprobación del mayor presupuesto de la historia del municipio". Son unas cuentas, en definitiva, que consolidan "la senda de crecimiento iniciada en los últimos años", resaltaron los dos grupos municipales.
El presupuesto, añadieron, "incorpora además mejoras y aportaciones que fortalecen su carácter social y equilibrado, prestando especial atención al mantenimiento de los servicios públicos, la cohesión territorial y la atención a las necesidades reales de todos los pueblos y distritos urbanos".
A juicio de ambos, las nuevas cuentas "permitirán seguir avanzando en ámbitos clave como los servicios sociales, la conservación del municipio y el apoyo a la vida cultural y al movimiento asociativo, asegurando que cada euro tenga un impacto directo en el bienestar social".
Residuos
Este nuevo presupuesto, apostillan, "posibilitará, igualmente progresar y proteger socialmente a quienes más lo necesitan y seguir mejorando el concejo desde diferentes ámbitos". El acuerdo presupuestario incluye abordar la "remunicipalización del servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos, conocida como la basura pesada, en favor de una gestión pública más comprometida y eficiente y atenta a las necesidades de la ciudadanía".
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