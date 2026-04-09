Huelga de autobuses en el valle del Nalón: los trabajadores piden al Principado que "presione" a la empresa para instalar mamparas de seguridad

Este miércoles se cumplió el quinto día de huelga de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (que cubren, respectivamente, las líneas valle del Nalón-Oviedo y Riaño-Pola de Laviana) sin que, por ahora, haya visos de solución al conflicto. Los representantes sindicales señalaron que este jueves se reunirán con el Principado y con los grupos políticos representados en la Junta General para reclama su apoyo. De forma paralela, instaron al grupo Sanjuán (en el que están integradas las dos empresas) a "comprometerse por escrito" a instalar las mamparas de seguridad que demandan los conductores. De lo contrario, proseguirán con la huelga indefinida y con las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y el Juzgado de lo Social.

Los trabajadores iniciaron el paro a las 00.00 horas del pasado sábado, exigiendo medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo. En el quinto día de paro, en el que están funcionando como servicios mínimos la cuarta parte de los autobuses habituales, volvieron a quedar en tierra viajeros en algunas paradas, debido a la saturación de usuarios por la reducción de horarios.

Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, señaló que este miércoles que "nos ha recibido el alcalde de Laviana, que se ha comprometido a hablar con la empresa, porque ellos tienen un servicio de 'búho' añadido que paga el propio Ayuntamiento". No será el único apoyo político que tratarán de recabar. "En la mañana de este jueves nos recibirán los grupos políticos en la Junta General del Principado y después lo hará la directora de Movilidad en la Consejería. Les vamos a pedir apoyo y que presionen al Consorcio para que ellos presionen a la empresa. Ese es el itinerario".

La postura de los trabajadores no ha cambiado. "Sabemos que las mamparas no se ponen de un día para otro, pero, si hay un acuerdo y un compromiso por escrito de que van a hacerlo, nosotros retiramos la denuncia del juzgado, retiramos las denuncias que hay en la Inspección de Trabajo y nos sentamos a firmar la desconvocatoria de la huelga".

Servicios mínimos

La resolución de servicios mínimos, que ahora la empresa trata de modificar según los trabajadores, establece que las líneas con cinco viajes al día quedan reducidos a uno de ida y vuelta, las de 6 a 10 viajes pasan a tener dos servicios de ida y vuelta, y las líneas que tienen más de diez viajes al día mantienen solo el 25 por ciento de los servicios. Con estos servicios mínimos fijados por el Principado, el autobús urbano que hace el servicio entre Laviana y Riaño tiene solo 12 viajes en cada sentido, frente a los 50 que tiene habitualmente por semana en sentido Riaño y los 49 en sentido Laviana.

Los conductores de autobús convocaron la huelga indefinida para exigir a la empresa medidas de seguridad en los vehículos después del apuñalamiento de uno de sus compañeros en la línea de “búho” entre Sama y Oviedo. La compañía mantiene que el ataque fue un hecho puntual y ha aceptado activar las cámaras de videovigilancia que tienen los autobuses así como ofrecer formación a los conductores y poner en marcha un protocolo de seguridad. Los profesionales exigen la instalación de mamparas en todos los vehículos y la presencia de guardias de seguridad hasta que tengan esos elementos de protección. Empresa y representantes de los trabajadores se reunieron en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) pero sin lograr un acuerdo.