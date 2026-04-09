Huelga de los conductores de autobuses en el Nalón: el Principado insta a la empresa a "garantizar" la seguridad de los trabajadores

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, instó este jueves al grupo Sanjuán a "garantizar" la seguridad de sus conductores. Lo hizo al cumplirse el sexto día de huelga de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (que cubren, respectivamente, las líneas valle del Nalón-Oviedo y Riaño-Pola de Laviana), empresas ambas integradas en el grupo Sanjuán. Los trabajadores iniciaron el paro a las 00.00 horas del pasado sábado, exigiendo medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Calvo señaló en Sotrondio que "el servicio que se presta es un transporte público, la empresa es concesionaria de un servicio público y tiene que darlo con unas condiciones para sus trabajadores con la máxima exigencia. No podemos sustituir evidentemente a la empresa, pero sí somos absolutamente exigentes con que se respete la normativa laboral y se garantice la seguridad de los trabajadores".

"Sobre todo", señaló el Consejero, "porque además hace un daño, que es injusto, a la imagen de transporte público y que hay que resolver cuanto antes. Ya ha habido contactos con los sindicatos y comunicaciones muy exigentes con la empresa para que cumpla. Y desde la perspectiva del Gobierno de Asturias que lo solucionen de una vez·

Apoyo de IU

Representantes de los trabajadores se reunieron este jueves con la directora de Movilidad en la Consejería y con el grupo parlamentario de IU. Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, señaló tras el encuentro con la responsable regional, en la que estaban también representantes del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) que "lo que se están planteando, a partir de las nuevas licitaciones de los servicios, empezar a pedir la mampara en los 'búhos'", a nivel general. "El argumento que nosotros damos a la empresa es que, si van a tener que ponerlo en diciembre de forma obligatoria en diciembre, cuando salgan las nuevas licitaciones, que lo hagan ya".

La diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, tras el encuentro con los responsables sindicales. Respaldó las "reivindicaciones de seguridad" de la plantilla y calificó de “asumible” la instalación de mamparas. "El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) debe ser un elemento clave para resolver el conflicto. Este organismo tiene que implicarse en la búsqueda de una solución", señaló IU.

Paro

Campomanes tildó la situación de "insostenible" tras seis jornadas de paro. "No se puede perder la vida en el trabajo, o ir a trabajar no te puede costar la vida", indicó. Por su parte, Nuria Baragaño, delegada de personal de Autobuses de Langreo, detalló que la voluntad de negociación de los trabajadores ha sido "constante", habiendo aceptado incluso medidas complementarias propuestas por la empresa, como la ampliación del circuito de cámaras de vigilancia o la reubicación del botón del pánico. Sin embargo, insistió en que estos elementos "no sustituyen a la prevención directa que ofrecen las mamparas". La delegada advirtió también sobre las graves consecuencias que el paro está teniendo para los usuarios de la cuenca del Nalón, señalando que muchas personas se están quedando sin transporte para acudir a sus puestos de trabajo o a consultas en el Hospital de Riaño, una de las cabeceras principales de la línea.