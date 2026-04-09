Langreo presume de recinto ferial: una instalación de 6.000 metros cuadrados "única" en el norte de España y con capacidad para albergar eventos multitudinarios

"Un equipamiento único en el norte de España". Así definieron los ediles del Ayuntamiento de Langreo el nuevo recinto ferial del concejo, tanto por su tamaño (6.000 metros cuadrados de espacio expositivo) como por su singular origen, al contar con unas instalaciones nuevas sobre las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería de los Talleres del Conde, de Duro, construidas en torno a 1897 y ampliadas en 1929. El gobierno local (IU) también señaló que, contrariamente a lo planteado en un principio, la gestión será municipal, con el "asesoramiento experto" de firmas privadas externas.

La instalación, que ha tenido un coste superior a los seis millones de euros, fue presentada este jueves a los miembros de la Corporación, en una visita institucional que sirvió como anticipo de las jornadas de puertas abiertas programadas para la próxima semana. La primera de ellas estará dirigida a las asociaciones del concejo y se celebrará el lunes 13 de abril, a las 11.00 horas y a las 17.00 horas. El martes 14 de abril, a las 12.00 horas, se realizará una segunda visita dirigida a promotores musicales, teatrales y escénicos, así como a empresas del sector.

Superficie

El recinto tiene una superficie total de 7.700 metros cuadrados y cuenta con un aparcamiento. La superficie expositiva suma casi 6.000 metros. Hay una zona cubierta, pero abierta por los lados con 3.500 metros, que "puede acoger, por ejemplo, un concierto de entre 6.000 y 8.000 espectadores" y un tres pabellones cerrados, intercomunicados entre ellos, con una superficie global de 2.440 metros. A ello se suma una zona administrativa con despachos y una sala de reuniones.

La edil de Hacienda, Marina Casero, indicó que "el recinto aún no está para abrir porque falta la obra eléctrica que ejecuta Redes, con el centro de transformación, y falta un permiso de Industria para poder tener electricidad en el recinto. Ahora, con las jornadas de puertas abiertas, abrimos un proceso de escucha para que asociaciones, promotores culturales y empresas que tengan algo que decir sobre este recinto aporten ideas. La apertura está próxima, pero no será inminente", señaló Casero, que indicó, no obstante, que será a lo largo de este año. "Seguramente será más pronto de lo que toda la gente puede imaginar".

Añadió la edil langreana que "queda comprar el equipamiento técnico" y "se va a contratar la elaboración de un plan de usos a empresas culturales del sector, que también indiquen un poco cómo son las mejores maneras de gestionar este espacio, qué tipo de contenidos dentro del ámbito cultural le darían y de qué manera también hacerlo para que no se pise con otros recintos culturales que hay en Asturias. Sabemos que este recinto es probablemente uno de los más grandes del norte de España y queremos que sea una referencia en el ámbito cultural. Estamos seguramente ante uno de los recintos abiertos y techados más grandes de Asturias y del norte de España", insistió.

Gestión

Sobre la gestión, que en un principio se había valorado contratar a una empresa externa, Casero aseguró que será municipal. "No está encima de la mesa ahora mismo que se externalice la gestión. Seguramente habrá un asesoramiento experto desde fuera, como por ejemplo ocurre en Oviedo con la capitalidad europea de la Cultura a través de direcciones artísticas, pero la gestión no se va a externalizar".

José Antonio Cases, edil de Urbanismo, señaló, por su parte, que "este ferial para nosotros es todo un reto y todo un orgullo. No sé si habrá alguno así en todo el norte de España. Ha sido un proyecto desde hace años querido por este Ayuntamiento y ahora tenemos delante de nosotros el reto de darle vida y de darle utilidad". Expuso que "es un espacio polivalente que alberga la posibilidad de traer aquí todo tipo de espectáculos. Estamos hablando, por ejemplo, de que la parte exterior, a techo, puede albergar conciertos de 6.000 a 8.000 personas, y en la parte interior hay tres salas que se pueden utilizar individualmente o en conjunto, con lo cual nos permitiría hacer numerosas actividades de todo tipo: feriales, conciertos, actividades culturales...".

Tomó la palabra en nombre de los concejales del resto de la Corporación María Antonia García, portavoz del PP. "Estamos hoy invitados por el equipo de gobierno a una primera visita para conocer las instalaciones ya finalizadas de Talleres el Conde, de este recinto ferial que lleva tras de sí una historia larga. Lo que estamos viendo pensamos es que es un recinto impresionante; probablemente sea de las mejores instalaciones para la realización de eventos de todo el norte de España".

Protesta El Puente

Hasta la zona se acercó un grupo de vecinos del barrio de El Puente para manifestar su rechazo por el plan de viviendas de Principado que incluye expropiaciones de casas en la zona. El miércoles, en el Pleno, una portavoz de los vecinos señaló que un vecino que compró una casa hace un año en la calle José Álvarez Valdés preguntó por el registro dos veces si iba a haber "algún tipo de expropiación en su zona" al llegarle rumores de ello. Señaló esta portavoz que el edil de Urbanismo le contestó por escrito "que no había nada", la última el 12 diciembre. "Cuatro días más tarde, sale la nota de prensa en la que se dice que la casa de este vecino, como las nuestras, va a desaparecer". También indicó que "nos consta que hay miembros del equipo de gobierno que presuntamente podrían haber utilizado información privilegiada sobre este proyecto en beneficio de su entorno familiar. Y estamos hablando de miembros que están especialmente interesados en sacar adelante este proyecto".

El edil de Urbanismo, José Antonio Cases, replicó este jueves que "hubo un comentario ayer en el pleno extraño, por parte de la portavoz de los vecinos. E inexplicable. Pero bueno, no sabemos a qué se refieren, no nombra a nadie en particular y no sabemos de qué está hablando".